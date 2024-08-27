نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. 60.85% الحد الأدنى للقبول بكليات الآداب

محمد صبحى

كشفت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات عن الحد الأدنى للقبول بكليات الآداب، حيث سجل الحد الأدنى لقبول آداب سوهاج 249.5 درجة بنسبة مئوية 60.85% وذلك بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية.

آداب القاهرة 317.5

آداب انتساب موجه القاهرة 309

آداب عين شمس 308

آداب الإسكندرية 306

آداب انتساب موجه عين شمس 304.5

آداب انتساب موجه الإسكندرية 303.5

آداب حلوان 301

آداب انتساب موجه حلوان 299

آداب بنها 296.5

آداب انتساب موجه بنها 293.5

آداب بنات عين شمس 290.5

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 290

آداب و علوم إنسانية السويس 285.5

آداب المنوفية بشبين الكوم 285

آداب الفيوم 284

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 283

آداب المنصورة 282.5

آداب انتساب موجه الفيوم 282.5

آداب دمياط 282

آداب طنطا 281.5

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 280.5

آداب دمنهور 280.5

آداب أسوان 280

آداب الزقازيق 280

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 280

آداب انتساب موجه المنصورة 279

آداب انتساب موجه طنطا 279

آداب بور سعيد 279

آداب انتساب موجه دمنهور 278.5

آداب انتساب موجه الزقازيق 278.5

آداب كفر الشيخ 277.5

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 277.5

آداب انتساب موجه دمياط 277.5

آداب انتساب موجه بور سعيد 277.5

آداب انتساب موجه أسوان 277

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 277

آداب انتساب موجه العريش 275

آداب العريش 275

آداب انتساب موجه أسيوط 270

آداب انتساب موجه بني سويف 269.5

آداب انتساب موجه المنيا 267.5

آداب انتساب موجه الوادي الجديد 266

آداب بني سويف 265.5

آداب انتساب موجه جنوب الوادي 263.5

آداب انتساب موجه سوهاج 262.5

آداب أسيوط 261.5

آداب المنيا 257

آداب الوادي الجديد 254

آداب جنوب الوادي 250.5

آداب سوهاج 249.5