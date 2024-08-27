نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024.. 14 ألف طالب تخلفوا عن التقدم برغباتهم

كتب: محمد صبحى - محمد الأحمدى

أعلنت منذ قليل وزارة التعليم العالى نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2024، حيث أكدت أنه تخلف (14175) طالبًا عن التقدم برغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني من طلاب هذه المرحلة، واستنفد عدد (5154) طالبا وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية، وذلك لتضمينهم لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، وسيتم إتاحة الفرصة لهم لإبداء رغبات جديدة.

وأكدت الوزارة أن مكتب التنسيق التزم عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة على الموقع وفقًا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.

وأوضحت الوزارة، أنه بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق الإلكتروني قد أتم توزيع عدد (453311) طالبًا في المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء العمل، ويمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية، وسوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.

وكان قد بدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 20/8/2024 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 25/8/2024.