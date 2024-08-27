اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 03:27 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة.. الخطوات المطلوبة للحصول على نتيجتك

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 02:45 ص
تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة.. الخطوات المطلوبة للحصول على نتيجتك نتيجية تنسيق المرحلة الثانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إتاحة نتيجة المرحلة الثانية 2024.

ينشر في اليوم السابع رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 وذلك بعد إعلانها رسميا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

يمكن للطالب الدخول على رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي وأدبي من خلال الضغط علي الرابط ويسجل  بياناته عبر موقع التنسيق الإلكتروني، لمعرفة الكلية، التي تم ترشيحها له من قبل مكتب التنسيق.

ومن خلال اتباع الخطوات الآتية:

ادخل على موقع التنسيق من هنا

https://tansiknatiga.digital.gov.eg/


- اضغط على «خدمات تنسيق الثانوية العامة»، لتظهر أمامك جميع خدمات تنسيق الثانوية العامة.
- اضغط على أيقونة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.
- قم بإدخال البيانات المطلوبة.
- أدخل رقم الجلوس.
- أدخل الرقم السري الموجود على استمارة النجاح.
- اضغط على التاللى وفورا ستظهر أمامك نتيجتك

- يجب طباعة بطاقة التشريح، حتى تستطيهع استخدامها في المستندات المطلوبة للتقديم للكلية التي ستلتحق بها.







نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة

رابط تنسيق المرحلة الثانية

التعليم العالى

نتيجة الثانوية العامة

اليوم السابع بلس

نتيجة المرحلة الثانية

الثانوية العامة

تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة

الثانوية

تنسيق الجامعات

التنسيق

كليات المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

رابط نتيجة الثانوية العامة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

رابط نتيجة المرحلة الثانية الثانوية العامة

التعليم

نتيجة

نتيجه الثانوية العامة المرحلة الثانيه




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة