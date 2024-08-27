نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. الحدود الدنيا للقبول بكليات الشعبة العلمية

أعلن مكتب التنسيق نتيجة تنسيق المرحلة الثانية والحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية والتى جاءت كالآتى:

وكشفت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، عن ترشيح 44190 ألف طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية للمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالى فى حين تم ترشيح 224317 ألف طالب وطالبة للكليات الجامعية.

الحدود الدنيا للشعب العلمية

طب المنصورة 390

هندسة بترول و تعدين السويس 390

طب الزقازيق 389

طب دمياط 389

طب فاقوس 388

طب الإسكندرية 388

طب سوهاج 388

طب القاهرة 387

طب طنطا 387

طب كفر الشيخ 386.5

طب بور سعيد 385.5

طب بنها 385.5

طب المنوفية بشبين الكوم 385

طب عين شمس 385

طب أسنان المنصورة 385

طب حلوان 384.5

طب قناة السويس بالإسماعيلية 384.5

طب أسيوط 384

طب الفيوم 383.5

طب السويس 383.5

طب بني سويف 383

طب المنيا 383

طب أسنان جنوب الوادي 383

طب جنوب الوادي 383

طب الاقصر 382.5

طب العريش 382.5

طب أسوان 382

طب الوادي الجديد 382

طب أسنان المنيا 381.5

طب أسنان الزقازيق 381.5

طب أسنان طنطا 381.5

طب أسنان كفر الشيخ 381.5

طب أسنان أسيوط 381.5

طب أسنان المنوفية 381

طب أسنان عين شمس 381

طب أسنان القاهرة 381

طب أسنان الإسكندرية 381

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 381

طب أسنان السويس 380.5

طب أسنان بني سويف 380.5

طب أسنان الفيوم 380.5

صيدلة سوهاج 380

علاج طبيعي كفر الشيخ 379.5

علاج طبيعي بورسعيد 379

علاج طبيعي جنوب الوادي 379

علاج طبيعي بنها 379

علاج طبيعي القاهرة 378.5

صيدلة المنصورة 378.5

صيدلة جنوب الوادي 378.5

علاج طبيعي قناة السويس 378.5

علاج طبيعي بني سويف 378

صيدلة أسيوط 378

علاج طبيعي السويس 378

صيدلة طنطا 377.5

صيدلة المنيا 377.5

صيدلة الزقازيق 377.5

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 377.5

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 377

صيدلة بني سويف 377

صيدلة الإسكندرية 377

صيدلة دمنهور 377

صيدلة القاهرة 377

صيدلة المنوفية 377

صيدلة بور سعيد 377

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 376.5

صيدلة عين شمس 376.5

صيدلة الفيوم 376.5

هندسة القاهرة 376.5

صيدلة حلوان 376

صيدلة مدينة السادات 376

صيدلة ج الوادي الجديد 376

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 375

هندسة المنصورة 374

هندسة عين شمس 373.5

حاسبات ومعلومات قنا علوم 373.5

هندسة سوهاج 373

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 372.5

طب بيطري سوهاج 372

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 372

هندسة الزقازيق 372

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 371.5

طب بيطري المنصورة 371.5

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 371.5

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 371

هندسة دمياط 371

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 370.5

حاسبات ومعلومات دمياط علوم 370

هندسة طنطا 370

هندسة بور سعيد 369.5

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 369.5

طب بيطري جنوب الوادي 369

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 369

هندسة بنها بشبرا 369

هندسة الإسكندرية 369

طب بيطري الزقازيق 368.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 368.5

طب بيطري كفر الشيخ 368.5

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 368

حاسبات ومعلومات طنطا علوم 368

هندسة كفر الشيخ 368

هندسة بنها 368

هندسة حلوان 367.5

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 367.5

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 367.5

طب بيطري أسيوط 367.5

كلية الهندسة جامعة دمنهور 367.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 367

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 367

هندسة السويس 367

هندسة المنوفية بشبين الكوم 367

هندسة حلوان بالمطرية 366.5

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 366.5

هندسة جنوب الوادي 366.5

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 366

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 366

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 365.5

هندسة الفيوم 365.5

طب بيطري عين شمس 365.5

طب بيطري المنيا 365

طب بيطري المنوفية 365

هندسة بني سويف 364.5

حاسبات ومعلومات السويس علوم 364.5

حاسبات و معلومات العريش علوم 364.5

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 364

هندسة أسوان 364

هندسة المنيا 364

هندسة أسيوط 364

طب بيطري الإسكندرية 364

طب بيطري دمنهور 364

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 363.5

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 363.5

هندسة الطاقة أسوان 363.5

طب بيطري بنها 363.5

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 363

طب بيطري القاهرة 363

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 363

طب بيطري أسوان 362.5

تمريض المنصورة 361.5

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 361.5

طب بيطري العريش 361

طب بيطري مدينة السادات 360.5

تخطيط عمراني القاهرة 360

العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 360

طب بيطري بني سويف 359.5

طب بيطري الوادي الجديد 359.5

طب بيطري مطروح 359

تمريض دمياط 359

تمريض بور سعيد 358.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 358.5

العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 358

علوم سوهاج 358

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 358

تمريض طنطا 357.5

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 357.5

حقوق سوهاج 357.5

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 357.5

ألسن كفر الشيخ 357

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 357

معهد فني صحى اسماعيليه 356

معهد فني صحى اسيوط 355.5

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 355.1

حقوق انتساب موجه سوهاج 355

تمريض سوهاج 355

تمريض الزقازيق 355

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 354.5

معهد فني صحى سوهاج 354.5

فنى صحي جنوب الوادي 354

تمريض كفر الشيخ 354

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 354

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 353.5

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 353

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 352.5

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 352.5

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 352

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 351.5

تمريض بنها 351.5

تمريض القاهرة 351

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 351

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 350.5

تمريض المنوفية بشبين الكوم 350.5

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 350.5

تمريض عين شمس 350

علوم البترول والتعدين مطروح 350

حاسبات ومعلومات السويس رياضة 349.5

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 349.5

تمريض الإسكندرية 349.5

تمريض حلوان 349

تمريض دمنهور 349

تمريض أسيوط 348.5

معهد فني صحى بور سعيد 348.5

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 348

ألسن عين شمس 348

تمريض مطروح 348

تمريض جنوب الوادي 348

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 348

تمريض أسوان 347.5

تمريض الفيوم 347

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 347

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 346.5

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 346.5

علوم جنوب الوادي 345.5

معهد فني صحى الزقازيق 345.5

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 345.5

حاسبات و معلومات العريش رياضة 345.5

تمريض بني سويف 345.5

تمريض المنيا 345.5

معهد فني صحى المنصوره 345

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 345

علوم دمنهور 344.5

ألسن الفيوم 344.5

علوم الزقازيق 344

معهد فني صحى اسوان 343.5

معهد فني صحى طنطا 343.5

ألسن سوهاج 343.5

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 343.5

سياسة واقتصاد السويس 343

معهد فني صحى بنى سويف 343

علوم كفر الشيخ 343

معهد فني صحى بنها 343

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 343

حاسبات ومعلومات قنا رياضة 342.5

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 342.5

علوم أسيوط 342.5

ألسن بني سويف 342

علوم المنصورة 342

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 342

معهد فني صحى الاسكندريه 342

معهد فني صحى الوادي الجديد 341

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 340.5

معهد فني صحى امبابة 340.5

ألسن الأقصر 340

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 340

علوم الإسكندرية 340

ألسن المنيا 339.5

ألسن أسوان 339.5

سياسة واقتصاد بني سويف 339.5

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 339

حقوق جنوب الوادي 339

ألسن كفر الشيخ رياضة 339

علوم القاهرة 338.5

علوم طنطا 338

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة 337.5

علوم بنها 337.5

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 337.5

علوم قناة السويس بالإسماعيلية 337

فنون جميلة (عمارة) حلوان 337

علوم بور سعيد 336.5

إعلام القاهرة 336.5

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 336.5

علوم المنيا 335.5

علوم دمياط 335.5

علوم عين شمس 335

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 334.5

علوم المنوفية بشبين الكوم 334.5

ألسن عين شمس رياضة 334

علوم السويس 333.5

الاعاقة والتأهيل بني سويف 333.5

إعلام عين شمس 333.5

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 333

فنى تمريض كفر الشيخ 333

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة 332.5

علوم أسوان 332.5

العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 332.5

علوم الاقصر 332.5

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 332

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 332

علوم العريش 332

إعلام المنوفية 332

علوم بني سويف 332

علوم الفيوم 331.5

حقوق بور سعيد 331.5

ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 331.5

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 331

علوم حلوان 331

علوم الوادي الجديد 331

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 330.5

علوم بنات عين شمس 330.5

فنون جميلة (عمارة) المنصورة 330

سياسة واقتصاد السويس رياضة 330

إعلام بني سويف 329.5

إعلام جنوب الوادي 329.5

ألسن الفيوم رياضة 329.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 329.5

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329

فنى تمريض المنصورة 329

فنى تمريض طنطا 328.5

فنون تطبيقية طنطا 328

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 327.5

إعلام القاهرة رياضة 327.5

آثار الزقازيق بصان الحجر 327.5

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 327

معهد فني صحى رياضه طنطا 327

فنى تمريض سوهاج 326.5

علوم الارض بني سويف 326.5

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 326.5

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 326

سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 326

فنى تمريض الزقازيق 326

معهد فني صحى رياضه المنصورة 326

ألسن بني سويف رياضة 325.5

فنون تطبيقية بنها 325.5

إعلام عين شمس رياضة 325.5

ألسن أسوان رياضة 325

فنى تمريض الزقازيق بفاقوس 325

فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم 324

معهد فني صحى رياضه الزقازيق 324

حقوق المنيا 323.5

فنون تطبيقية حلوان 323.5

العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة 323.5

فنى تمريض الإسكندرية 322.5

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 322.5

معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 322

فنى تمريض أسيوط 321.5

فنى تمريض بنها 321.5

فنون جميلة (عمارة) المنيا 321

آثار دمياط 321

فنى تمريض جنوب الوادي 321

إعلام المنوفية رياضة 320

ألسن الأقصر رياضة 320

علوم الإسكندرية رياضة 319.5

فنون جميلة (عمارة) أسيوط 319

فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 318.5

تجارة المنصورة 318.5

فنى تمريض أورام القاهرة 318

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية 318

تجارة الزقازيق 317.5

فنى تمريض أسوان 317.5

تجارة سوهاج 317.5

فنى تمريض القاهرة 317.5

فنى تمريض المنيا 317

معهد فني صحى رياضه بنها 317

فنون تطبيقية دمياط 317

تجارة كفر الشيخ 317

ألسن المنيا رياضة 316.5

معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 316.5

علوم القاهرة رياضة 316.5

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 316.5

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة 316

آثار القاهرة 315.5

تربية الزقازيق 315.5

المعهد التكنولوجي العالي بالسادس من أكتوبر 315

حقوق كفرالشيخ 315

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم 314.5

فني تمريض السويس 314.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 314.5

ألسن سوهاج رياضة 314.5

فنى تمريض الفيوم 314

فنى تمريض عين شمس 314

إعلام بني سويف رياضة 314

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم 314

المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالمنصورة 314

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم 313.5

فنى تمريض بني سويف 313.5

علوم دمنهور رياضة 313.5

فنى تمريض حلوان 313

علوم الارض بني سويف رياضة 312.5

آثار عين شمس 312.5

فنون تطبيقية بني سويف 312

فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس 312

حقوق أسوان 311.5

تجارة جنوب الوادي 311

علوم عين شمس رياضة 311

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 311

تجارة انتساب موجه المنصورة 311

آثار أسوان 311

علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 310.5

تربية المنصورة 310

إعلام جنوب الوادي رياضة 310

فنى صحي جنوب الوادي رياضة 309

تجارة دمياط 309

تجارة الإسكندرية 308.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم 308.5

زراعة المنصورة 308

معهد فني صحى رياضه بور سعيد 308

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم 308

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 308

تجارة و إدارة أعمال حلوان 307.5

تجارة انتساب موجه الزقازيق 307.5

آثار الفيوم 307

تجارة أسيوط 307

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات 306.5

تجارة طنطا 306.5

تجارة القاهرة 306.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 306.5

حقوق دمياط 306

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 306

زراعة القاهرة 306

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم 306

دار العلوم القاهرة 305.5

زراعة دمنهور 305.5

علوم الزقازيق رياضة 305.5

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 305.5

تجارة بنها 305

تجارة دمنهور 305

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 305

تجارة بني سويف 304.5

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية – شربين 304

تجارة عين شمس 304

تجارة بور سعيد 304

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 304

تربية بور سعيد 303.5

آثار الأقصر 303.5

علوم بنها رياضة 303.5

تجارة المنوفية بشبين الكوم 303.5

تجارة انتساب موجه دمياط 303

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 303

تجارة أسوان 303

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 302.5

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم 302.5

علوم طنطا رياضة 302.5

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 302.5

زراعة دمياط 302

تجارة السويس 302

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 302

علوم كفر الشيخ رياضة 302

تجارة انتساب موجه القاهرة 302

تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط 302

تربية بنها 301.5

تجارة العريش 301.5

تجارة انتساب موجه دمنهور 301.5

تجارة انتساب موجه طنطا 301.5

علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 301.5

معهد فني صحى رياضه اسماعيلية 301.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم 301.5

تربية طنطا 301

تجارة مدينة السادات 300.5

معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 300.5

علوم المنصورة رياضة 300.5

زراعة عين شمس 300.5

تجارة انتساب موجه عين شمس 300.5

تربية المنوفية بشبين الكوم 300.5

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 300

تجارة انتساب موجه بور سعيد 300

تجارة انتساب موجه بنها 300

زراعة الإسكندرية 300

علوم حلوان رياضة 299.5

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 299.5

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 299.5

آثار و لغات مطروح 299.5

زراعة و موارد طبيعية أسوان 299.5

تجارة انتساب موجه أسوان 299

المعهد الفنى للتمريض بالجونة 299

تجارة انتساب موجه أسيوط 299

معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 299

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 299

تجارة انتساب موجه السويس 298.5

تجارة انتساب موجه سوهاج 298.5

تجارة انتساب موجه بني سويف 298.5

فنون جميلة (فنون) حلوان 298.5

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 298.5

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 298.5

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم 298.5

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علوم 298

آثار جنوب الوادي 298

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 298

تربية كفر الشيخ 298

معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 298

تجارة انتساب موجه العريش 298

علوم دمياط رياضة 297.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم 297.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم 297.5

علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 297

تربية الإسكندرية 297

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 297

علوم السويس رياضة 296.5

زراعة الإسكندرية رياضة 296

فنون جميلة (فنون) المنصورة 296

ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 296

تربية دمنهور 295.5

علوم بور سعيد رياضة 295.5

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 295

معهد فني صحى رياضه الاسكندرية 294.5

معهد فني صحى رياضه بنى سويف 294.5

زراعة طنطا 294.5

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 294.5

علوم الفيوم رياضة 294.5

معهد فني صحى رياضه امبابة 294

زراعة الزقازيق 294

تربية عين شمس 293.5

زراعة الإسكندرية بسابا باشا 293.5

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 293.5

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 293

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات علوم 293

ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 293

آثار سوهاج 292.5

علوم بني سويف رياضة 292.5

علوم أسوان رياضة 292.5

المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 292.5

تربية مطروح 292.5

تربية السويس 292.5

حقوق انتساب موجه أسوان 292

آداب القاهرة 292

تربية مدينة السادات 292

تربية دمياط 292

المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر 292

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات 291.5

زراعة كفر الشيخ 291.5

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 291

تربية المنيا 291

فنون جميلة (فنون) المنيا 290.5

المعهد العالى للهندسة ببلبيس 290.5

ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 290

زراعة القاهرة رياضة 290

حقوق الزقازيق 289.5

زراعة المنوفية بشبين الكوم 289.5

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 289.5

المعهد الكندى العالى للحاسب الالى بالتجمع الخامس 289.5

معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 289

زراعة بنها بمشتهر 289

معهد فني صحى رياضه اسوان 289

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 288.5

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 288

فنون جميلة (فنون) أسيوط 288

حقوق الفيوم 288

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 287.5

زراعة جنوب الوادي 287.5

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 287.5

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 287.5

حقوق أسيوط 287.5

زراعة الفيوم 287

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم 287

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول علوم 286.5

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 286.5

فنون جميلة (فنون) الأقصر 286.5

زراعة سوهاج 286.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 286

زراعة عين شمس رياضة 286

علوم أسيوط رياضة 286

العلوم الزراعية البيئية العريش 286

زراعة بني سويف 285.5

زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 285.5

آداب انتساب موجه القاهرة 285.5

تكنولوجى تمريض بنى سويف ( شعبه الطوارى -تمريض الاطفال وحديثى الوالاده) 285.5

تربية الاقصر 285.5

تربية الفيوم 285

آداب العريش 285

تربية أسوان 284.5

زراعة مطروح بفوكه 284.5

تربية جنوب الوادي بالغردقة 284

دار العلوم الفيوم 284

زراعة المنيا 283.5

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 283.5

تربية بنات عين شمس 283.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 283.5

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 283.5

تربية أسيوط 283

زراعة أسيوط 283

زراعة الوادي الجديد 283

تربية حلوان 283

دار العلوم انتساب موجه الفيوم 283

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 282.5

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم 282.5

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل 282.5

حقوق المنصورة 282

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 282

معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس 281.5

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 281.5

حقوق انتساب موجه أسيوط 281.5

تربية العريش 281.5

علوم المنيا رياضة 281

تربية بني سويف 281

حقوق بني سويف 280.5

حقوق القاهرة 280.5

آداب عين شمس 280.5

تربية الوادي الجديد 280.5

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 279.5

تربية جنوب الوادي 279.5

الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر 279.5

حقوق انتساب موجه الزقازيق 279.5

معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 279.5

حقوق انتساب موجه بني سويف 279

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 279

تربية سوهاج 279

أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 279

معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 278.5

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 278.5

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 278.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 278.5

آداب بنها 278

علوم بنات عين شمس رياضة 278

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 277.5

آداب حلوان 277.5

حقوق الإسكندرية 277.5

آداب الإسكندرية 277

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 277

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب 277

حقوق انتساب موجه القاهرة 277

دار العلوم المنيا 277

آداب انتساب موجه عين شمس 277

حقوق انتساب موجه المنصورة 276.5

دار العلوم انتساب موجه المنيا 276.5

علوم العريش رياضة 276.5

دار العلوم أسوان 275.5

آداب انتساب موجه حلوان 275.5

تربية عين شمس رياضة 275.5

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم 275

حقوق عين شمس 275

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 275

آداب المنصورة 275

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 275

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 275

المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بسوهاج 275

المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بالمنزله 275

آداب انتساب موجه الإسكندرية 274.5

دار العلوم انتساب موجه أسوان 274.5

حقوق طنطا 274

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 274

آداب انتساب موجه بنها 274

علوم الوادي الجديد رياضة 274

معهد فني صحى رياضه اسيوط 273.5

آداب بنات عين شمس 273

حقوق حلوان 273

تربية الإسكندرية رياضة 273

علوم سوهاج رياضة 273

آداب المنوفية بشبين الكوم 273

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 273

ثروة سمكية السويس 272.5

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 272.5

حقوق انتساب موجه عين شمس 272.5

آداب الفيوم 272.5

حقوق انتساب موجه حلوان 272

حقوق بنها 272

المعهد التكنولوجي للتمريض بالمنيا 272

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 271.5

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 271

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 271

حقوق المنوفية بشبين الكوم 271

المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بشربين دقهلية 271

حقوق انتساب موجه طنطا 270.5

حقوق انتساب موجه بنها 270.5

آداب الزقازيق 270.5

آداب و علوم إنسانية السويس 270.5

آداب طنطا 270.5

حقوق مدينة السادات 270

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 270

زراعة كفر الشيخ رياضة 270

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 270

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 270

آداب انتساب موجه المنصورة 269.5

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 269.5

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 269.5

حقوق انتساب موجه مدينة السادات 269.5

آداب انتساب موجه الفيوم 269.5

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 269.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 269.5

آداب أسوان 269

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 269

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 269

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 269

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 269

آداب كفر الشيخ 269

تربية (طفولة) كفر الشيخ 269

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 269

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 268.5

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 268.5

آداب دمنهور 268.5

آداب بور سعيد 268.5

تربية حلوان رياضة 268

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 268

آداب بني سويف 268

آداب انتساب موجه الزقازيق 268

آداب انتساب موجه طنطا 267.5

الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش 267.5

آداب دمياط 267.5

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 267.5

علوم الاقصر رياضة 267.5

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 267

آداب انتساب موجه دمنهور 267

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 266.5

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 266.5

تربية الزقازيق رياضة 266.5

آداب جنوب الوادي 266.5

آداب انتساب موجه العريش 266.5

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 266

آداب انتساب موجه أسوان 266

آداب انتساب موجه دمياط 266

آداب الوادي الجديد 266

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 266

آداب انتساب موجه بني سويف 266

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف 266

آداب انتساب موجه بور سعيد 266

آداب انتساب موجه جنوب الوادي 265.5

آداب المنيا 265.5

تربية طفولة مبكرة المنوفية 265.5

زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة 265.5

آداب انتساب موجه الوادي الجديد 265.5

آداب سوهاج 265

تربية طفولة مبكرة المنصورة 265

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 265

علوم جنوب الوادي رياضة 265

آداب أسيوط 265

آداب انتساب موجه أسيوط 265

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 265

معهد فني صحى رياضه سوهاج 265

زراعة دمياط رياضة 265

زراعة الزقازيق رياضة 265

زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم 265

زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 265

زراعة الفيوم رياضة 265

زراعة بنها رياضة بمشتهر 265

زراعة المنصورة رياضة 265

تربية (تعليم ابتدائي) السويس 265

آداب انتساب موجه سوهاج 265

آداب انتساب موجه المنيا 265

زراعة أسيوط/ رياضة 265