مياه أسوان تنتهى من رفع كفاءة محطة الكوبانية لحل مشكلة ضعف المياه

أسوان- صلاح المسن

أنهى فريق التنفيذ الذاتى بإشراف قطاع مياه الشرب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، أعمال رفع كفاءة محطة بقلويس بقرية الكوبانية بمركز أسوان، وتدعيم المحطة بطلمبتين لحل مشكلة ضعف المياه بالقرية.

وذلك في إطار توصيات اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، استجابة لشكاوى المواطنين، وتكليفات المهندس عبدالصبور الراوى القائم بتسيير أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان.

في نفس السياق تابع اليوم المهندس عبدالصبور الراوى القائم بتسيير أعمال الشركة أعمال تنفيذ خط مياه الشرب 10 بوصة بشارع كسر الحجر والذى سيعمل على تحسين ضخ المياه بمناطق البشارية وارض ابو شوك والاحمدية وشرق البندر بمدينة أسوان.

وكان قد قام المهندس عبدالصبور الراوى القائم بتسيير أعمال الشركة يرافقه رئيس قطاع الصرف الصحي مهندس محمد على ، والدكتور محمد مندور مدير المتابعة الميدانية بتفقد عدد من مرافق الشركة بمدينة أسوان ومنها محطة صرف صحى البشارية وخلال تفقده للمحطة اطمئن على حالة التشغيل والصيانة وتوفير مايلزم من إمكانات لأغراض صيانة الطلمبات بها.

وفى منطقة خور غواصة تم الوقوف على مشكلات شبكة الصرف الصحي بها من أجل العمل على إيجاد الحلول اللازمة لها، كما شملت الجولة تفقد محطة وروافع منطقة الصداقة الجديدة 1و 2 وكذلك تم تفقد الأعمال الجارية بخزان منطقة الألبان استعداد لتشغيله فى القريب العاجل.