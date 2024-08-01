8 معلومات عن استعدادات شركة مياه الشرب بأسوان لمواجهة تقلبات الطقس

أسوان- صلاح المسن

أصدر المهندس عبدالصبور الراوى القائم بتسيير أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، توجيهاته باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة فى كافة مرافق الشركة ورفع درجة الاستعداد، وذلك لما ورد من احتمالية توقعات طقس غير مستقر فى الفترة من 1 أغسطس 2024 وحتى 7 أغسطس 2024.

و"اليوم السابع" يقدم تفاصيل هذه التوجيهات:

1- إنشاء غرفة عمليات بالمنطقة تعمل على مدار الـ 24 ساعة و تكون على اتصال بغرفة عمليات الشركة.

2- رفع درجة الاستعداد القصوى من خلال توجيه جميع الكوارد البشرية للاستعداد للتواجد في مقار عملهم استعداداً للحالة الطارئة.

3- نشر المعدات و التجهيزات الخاصة و التي تتلخص في سيارات كسح الشركة، ومعدات الشركة "لوادر – حفارات – سيارات ناقوري"، وتشغيل جميع المولدات الكهربائية في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

4- تكليف المهندسين بالمنطقة بالتواجد بمواقع الشركة المختلفة وتشغيل جميع الوحدات الاحتياطية بالمحطات.

5- قيام قطاع الجودة ( الكيميائيين ) بالمنطقة بأخذ عينات من المياه من جميع خطوط طرد محطات المياه لضمان جودة المياه.

6- رفع درجة الاستعداد القصوى بالخط الساخن 125 بالشركة و التواصل المستمروعمل تقرير دوري بالمناطق المنكوبة و الإبلاغ الفوري عنها.

7- الدفع بسيارات مياه شرب نقية إلى المناطق المنكوبة و تضررت شبكاتها من تأثير السيول.

8- متابعة تشغيل المولدات بمحطات رفع الصرف الصحي مع توفير السولار اللازم لتشغيلها.