اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 10:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مكافأة مالية 1500 جنيه للعاملين الإداريين بجامعة دمياط

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 09:08 م
مكافأة مالية 1500 جنيه للعاملين الإداريين بجامعة دمياط جامعة دمياط - أرشيفية
دمياط معتز الشربيني

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قرر مجلس جامعة دمياط، برئاسة الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة، بجلسته رقم 213 علي منح مكافأة مالية قدرها 1500 جنيه لكافة العاملين الإداريين بالجامعة، وذلك للجهد المبذول من العاملين نتيجة تضاعف الأعباء والمهام المكلفين بها، واستعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتحفيزا لهم لبذل المزيد من الجهد.

وفي هذا الصدد يتوجه الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير للعاملين الإداريين على جهودهم المبذولة والتى أسهمت فى التطوير المتنامي للأداء الجامعي فى شتى المجالات.







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