جامعة دمياط تشارك فى مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" لدعم المواطن المصرى

دمياط معتز الشربيني

عقد مجلس جامعة دمياط اليوم اجتماعه الشهري بجلسته رقم 213 برئاسة الدكتور حمدان ربيع المتولى رئيس الجامعة، وعضوية نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، والدكتور محمد عمران مدير وحدة ضمان الجودة.

واستهل رئيس الجامعة الجلسة بتقديم التهنئة الدكتور محمد عبد الحميد شهاب بتوليه مهام نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

وصرح رئيس الجامعة باستعداد جامعة دمياط للمشاركة في مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" لدعم المواطن المصري ولمدة 100 يوم ، في ضوء مشاركة وزارة التعليم العالي بالمبادرة من خلال برنامج (اتعلم بصحة) لتقييم الكفاءة البدنية لكل الطلاب الجدد بالجامعة، وتهدف المبادرة إلى عمل دراسة ميدانية للكفاءة البدنية والاستفادة من النتائج في تحسين الكفاءة والصحة العامة للطلاب.

واستعرض المجلس تقرير حول أبرز أنشطة قطاع مكتب رئيس الجامعة خلال شهر أغسطس.

ووجه رئيس الجامعة الشكر الدكتور محمد عبده عماشة نائب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ووفد كلية التربية النوعية على تنظيم مشاركة الجامعة بجناح بمعرض التعليم العالي والذي نظمته مؤسسة أخبار اليوم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في نسخته الثالثة بالقاهرة ، والشكر للأستاذ الدكتور ياسر سمرة عميد كلية التجارة على تنظيم مشاركة الجامعة بجناحها بالمعرض بمدينة الإسكندرية ، وتقديم شرحاً تعريفياً وافياً عن البرامج المميزة بالجامعة بحضور الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر الدكتور حمدي الغندور عميد كلية الهندسة على الجهد المبذول والمشرف في تمثيل الجامعة بالمشاركة في مسابقة رالي السيارات الكهربائية مصر "EVER"، التي نظمتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، واستضافتها مدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والحصول على المركز الثالث على مستوى الجامعات وفي أول مشاركة للجامعة من نوعها.

ثم شرع المجلس في مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول أعماله ومنها: منح عدد 16 درجة دكتوراه ،منح عدد 22 درجة ماجستير ،منح عدد 1 لقب علمي أستاذ ،منح عدد 1 لقب علمي أستاذ مساعد ،تعيين عدد 6 بوظيفة مدرس.