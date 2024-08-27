اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: بدء التشغيل التجريبى لعدد من محطات الصرف الصحى بقرى دسوق

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 07:19 م
محافظ كفر الشيخ: بدء التشغيل التجريبى لعدد من محطات الصرف الصحى بقرى دسوق اللواء علاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن اللواء علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، بدء التشغيل التجريبى لعدد من محطات الصرف الصحى بقرى منية جناج والصافية والشباسية وابطو بمركز دسوق، بحضور جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، ولجنة مفوضية الاتحاد الأوروبى لمشروع توسيع خدمات الصرف الصحى، والجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ.

 

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه تم التشغيل التجريبى لمحطات الصرف الصحى بعد أن تم الانتهاء من الإنشاء الكامل للمحطات الجديدة الممولة من بنك الاستثمار الأوروبى eib والبنك الأوروبى، لإعادة الإعمار والتنمية ebrd والاتحاد الأوروبى eu، ضمن مشروع الصرف الصحى آفاق 2020 المرحلة الثانية، تحت إشراف الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

 

 







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