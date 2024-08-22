محافظ كفر الشيخ: مواجهة التقاطعات العشوائية بآخرى آمنة للحد من الحوادث

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، اجتماعًا بلجنة الطرق لمعالجة النقاط الخطرة على طرق المحافظة، والتى تؤدى إلى وقوع حوادث على تلك الطرق طبقًا لتقرير فرع هيئة الإسعاف بكفرالشيخ، بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد منصور شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة مرور كفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من مسئولى الجهات والهيئات المعنية، والقيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفرالشيخ، على اتخاذ الإجراءات التنفيذية والحلول العملية والجذرية لحل مشكلة ومعالجة النقاط الخطرة على الطرق من خلال تضافر جهود جميع الجهات والهيئات المعنية، لتحقيق النجاح المنشود فى الحد من الحوادث المرورية وحماية أرواح المواطنين.

كلف محافظ كفرالشيخ، بوضع العلامات والإرشادات المرورية والتحذيرية والمطبات الصناعية والصوتية على الطرق والمحاور السريعة طبقًا للمواصفات الفنية، وغلق الفتحات والتقاطعات العشوائية وعمل يوتيرنات آمنة طبقًا للكود المصرى، فضلًا عن رفع كفاءة الطرق والمحاور على مستوى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.