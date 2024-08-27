اليوم السابع
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أرقام الإبلاغ عن مخالفى تعريفة الركوب وخطوط السير بمحافظة الجيزة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 09:00 ص
أرقام الإبلاغ عن مخالفى تعريفة الركوب وخطوط السير بمحافظة الجيزة سيارات السرفيس
كتبت – مرام محمد

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أكدت محافظة الجيزة، تكثيف الحملات الدورية المفاجئة على المواقف والطرق لضبط منظومة السرفيس والتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة وخطوط السير المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

نوهت أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة تستقبل شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار اليوم، بشأن مخالفات سيارات السرفيس، الخاصة بخطوط السير وتعريفة الركوب المقرر، وذلك من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722 - 35863004 - 35869193 - 35869371، وكذلك الخط الساخن 114، وخدمة واتساب على رقم 01016050453.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أنه تم توجيه جهاز السرفيس بالتعاون مع الأحياء والمراكز، وتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين.

ووجهت المحافظة، بضرورة التأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي، والمتضمن خط السير والأجرة المقررة، لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

 







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