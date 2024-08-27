اليوم السابع
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محافظة الجيزة تنشر فيديو لأعمال رصف طريق الطرفاية البطيء بالبدرشين

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 12:28 م
محافظة الجيزة تنشر فيديو لأعمال رصف طريق الطرفاية البطيء بالبدرشين أعمال رصف طريق الطرفاية البطيء بالبدرشين
كتبت - مرام محمد

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أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة تنفيذ أعمال رصف وتطوير طريق الطرفاية البطيء بمركز ومدينة البدرشين، في إطار خطة رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية الرابطة بين القرى لتسهيل حركة سير المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ونشرت المحافظة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" فيديو يرصد أعمال تنفيذ الطبقة السطحية للطريق، والذي يعد من المحاور المرورية الهامة بمركز البدرشين، إذ يمثل المدخل الجنوبي للمدينة للقادم من قرى جنوب البدرشين والعياط، إلى طريق البدرشين ميت رهينة وطريق المريوطية.

ووجه المحافظ، محمود زين رئيس مركز البدرشين، بالمتابعة مع الشركات المنفذة لمشروعات الرصف والتطوير المدرجة بالخطة الاستثمارية لسرعة الانتهاء من المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد لها مع التأكد من جودة الأعمال وتلافي أي ملاحظات قبل الاستلام النهائي للمشروع.


 







طريق الطرفاية البطيء

الجيزة

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