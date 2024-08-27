محافظة أسوان: حل مشكلة ضعف مياه الشرب فى قرية الكوبانية

أسوان - عبد الله صلاح

استجاب اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، لشكوى أهالى قرية الكوبانية من ضعف المياه المتكرر، وأعطى توجيهاته لشركة مياه الشرب والصرف الصحى لسرعة التدخل بإيجاد حلول فورية.

ومن جانبه، أوضح المهندس عبد الصبور الراوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، فى بيان صحفى، أنه تم مواصلة الجهود من خلال فريق عمل التنفيذ الذاتى بالشركة للتعامل مع شكوى أهالى قرية الكوبانية.

وأشار، إلى نجاح هذه الجهود فى الإنتهاء من أعمال رفع كفاءة محطة بقلويس بقرية الكوبانية، وذلك من خلال تدعيم المحطة بعدد 2 طلمبة مياه قدرة كل منها 25 لتر / ثانية، وتم توصيل إحداهما بالمآخذ لسحب المياه من النيل، والآخر تم توصيلها بالضخ على الشبكة، فضلاً عن تركيب ماتور قدرة 60 حصان مما ساهم فى انتظام تدفق المياه، وتوفيرها لأهالى القرية بشكل مستمر.