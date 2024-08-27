محافظة أسوان تستعد لتدشين المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

أسوان - عبد الله صلاح

عقدت محافظة أسوان، اجتماعاً، اليوم، فى إطار الاستعداد والتجهيز لتدشين وإطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان " ضمن المشروع القومى للتنمية البشرية.

أكد المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن الهدف من الاجتماع هو الاستعداد الجيد للمبادرة الرئاسية والتعريف بمحاورها الرئيسية وأهدافها المرجو تحقيقها بمختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث ومناقشة آليات التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات لتنفيذ الأنشطة والفعاليات المزمع تنفيذها لتفعيل المبادرة على مستوى جميع المدن والمراكز.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس عمرو لاشين فيديو توضيحى عن المبادرة الرئاسية ، بالإضافة إلى عرض ومناقشة كافة الأفكار والمقترحات والرؤى الخاصة بتنفيذ البرامج والأنشطة المتضمنة لخطط العمل بمختلف الجهات المشاركة ، موجهاً بسرعة قيام كل جهة بمراجعة خطة العمل الخاصة بها لإعداد تقرير مفصل يتضمن توزيع الأدوار وتحديد نوعية الأنشطة والفعاليات المزمع تنفيذها ، وبيان نقاط الإتصال والأماكن والفئات المستهدفة ، مع حصر لكافة المطالب والإحتياجات المطلوبة لتنفيذ خطة العمل على مدار الثلاثة أشهر القادمة.

وتؤكد محافظة أسوان، ضرورة تكثيف الجهود المبذولة والإجتماعات الدورية للوصول إلى خطة عمل شاملة ومتكاملة بجدول زمني محدد يتضمن تنفيذ حزمة كبيرة من البرامج والأنشطة والفعاليات المتنوعة التى تستهدف كل الفئات العمرية بداية من مرحلة الطفولة وحتى كبار السن.