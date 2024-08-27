كل ما تريد معرفته عن الكوليرا.. الأعراض وطرق العلاج

كتبت فاطمه ياسر

تحذيرات كثيرة في العالم بعد انتشار مرض الكوليرا في السودان خوفا من أن تصبح جائحة جديدة، وفقا لمنظمه الصحة العالمية فالكوليرا مرض يتسبب في تعرض الشخص للإسهال الشديد والسبب في الإصابة يرجع لتناول الأطعمه والمياه الملوثة التي تحتوي على بكتيريا .

أعراض الكوليرا

عند الاصابه بالكوليرا يتعرض الشخص للإسهال المائي الحاد مما يزيد من فرص اصابته بالجفاف وعند ترك المريض دون علاج تزيد فرص تعرضه للوفاة، ولذا يجب العلاج على الفور تجنبا للتعرض للمضاعفات الخاصة بالمرض.

علاج الكوليرا

يعتمد علاج الكوليرا على بعض الشروط من أهمها تناول الطعام الصحي النظيف، وتناول الماء الصحي النظيف أيضا، وفي حاله عدم توفير هذه الشروط يمكن علي الماء ثم تناوله.

من أهم شروط العلاج الخاصه بالكوليرا هي إعطاء المريض محاليل عن طريق الفم لتعويض السوائل التي تم فقدها من خلال البراز المائي، وفي حاله إصابه المريض بالجفاف يجب حقنه بالسوائل عن طريق الوريد مع ضروره إعطاء المرضى المضادات الحيوية لتقليل مده الإسهال، وفي حاله إصابه الاطفال بالكوليرا أقل من خمس سنوات يتم إمدادهم بعنصر الزنك الذي يساهم في العلاج بشكل سريع.

لقاح الكوليرا

هناك ثلاثه انواع من اللقاحات الخاصه بالكوليرا فالنوع الأول يكون فموي وخاص بالبالغين، ونوعين الآخرين يتم اعطائهم للأطفال بعد بلوغ العام الاول.

والجدير بالذكر أن الكوليرا من الأمراض التي انتشرت خلال القرن التاسع عشر وأصبحت جائحه.

