اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 01:24 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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قطع مياه الشرب عن بعض قرى الفيوم 12 ساعة اليوم لأعمال الصيانة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 12:30 ص
قطع مياه الشرب عن بعض قرى الفيوم 12 ساعة اليوم لأعمال الصيانة انقطاع المياه - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، عن قطع المياه لمدة 12 ساعة اليوم الثلاثاء، عن بعض القرى والمناطق بالمحافظة.

وقالت شركة المياه في بيان لها، إنه نظرًا لأعمال الصيانة بخط مياه الشرب قطر 500 مم / بقرية زاوية الكرادسة.

وأضافت الشركة، أنه تقرر قطع المياه لمدة 12ساعات اعتبارا من الثانية عشر ظهرا اليوم الثلاثاء 27/8/2024 حتي الثانيه عشر صباحا عن عدد من القرى بالمحافظة.

والمناطق المتأثرة بالإنقطاع هي مدينه الفيوم ، منطقه الصيفية ، ضعف ضغوط بمنطقه الصوفي ومركز الفيوم ، منطقه منشاة عبدالله ، صفر، عزبة فرحات ، وعزبة حرفوش ومركز سنورس ، قري التوفيقيه ، ونقاليفة وتوابعها.

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه أثناء فترة الانقطاع كما توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة.


 







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