قطع المياه غدا 3 ساعات بالمنصورة لإجراء أعمال الربط بالخطوط

الدقهلية شريف الديب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، أنه سيتم غدا الاثنين، قطع المياه من 9 صباحا وحتى الساعة 11 صباحا، من ذات اليوم ولمدة 3 ساعات، عن بعض الشوارع بمنطقة توريل بمدينة المنصورة تشمل، المنطقة من منتصف شارع سعد زغلول من أول شارع القدس الشريف إلى نهاية الشارع، والمنطقة من منتصف شارع محمد عبده من أول مكة المكرمة 1 حتى نهاية الشارع، وذلك لتنفيذ أعمال ربط شارع على خليفه على الخط الجديد بشارع سعد زغلول.

وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين بكافة الشوارع بمنطقة توريل بالمنصورة، والمتأثرة بانقطاع المياه بالإضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة فى نطاق الشوارع المذكورة ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم، لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة العمل المشار إليها.