علماء أفارقة: السلالة الجديدة من جدري القرود تتغير بشكل أسرع من المتوقع

كتبت أمل علام

قال علماء يدرسون سلالة جديدة من فيروس جدرى القرود انتشرت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن الفيروس يتغير بشكل أسرع من المتوقع وغالبا في مناطق يفتقر الخبراء فيها إلى التمويل والمعدات اللازمة لتتبعه بشكل صحيح، وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز.

وهذا يعني أن هناك العديد من الأمور المجهولة حول الفيروس نفسه، وشدته، وكيفية انتقاله، مما يعقد عملية الاستجابة، حسبما قال علماء في إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة لرويترز.

ووفقا لما ذكره موقع وكالة روتيرز، إنه كان جدري القرود، مشكلة صحية عامة في أجزاء من إفريقيا منذ عام 1970، لكنه لم يحظ باهتمام عالمي كبير حتى انتشر على نطاق واسع في عام 2022، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عالمية.

عادت سلالة جديدة من الفيروس، المعروفة باسم clade Ib، لتلفت انتباه العالم مرة أخرى بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية جديدة.

إن هذه السلالة هي نسخة متحولة من السلالة الأولى، وهي شكل من أشكال جدري القرود ينتشر عن طريق الاتصال بالحيوانات المصابة، وهو متوطن في الكونغو منذ عقود، وعادة ما يسبب أعراضا تشبه أعراض الأنفلونزا وإصابات مليئة بالصديد ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة.

وقد سجلت الكونغو أكثر من 18 ألف حالة إصابة مشتبه بها بجدرى القرود من النوع الأول والنوع الأول ب و615 حالة وفاة هذا العام، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. كما تم تأكيد 222 حالة إصابة بجدرى القرود من النوع الأول ب في 4 دول إفريقية في الشهر الماضي، بالإضافة إلى حالة واحدة في كل من السويد وتايلاند بين أشخاص لديهم تاريخ سفر إلى إفريقيا.

وقال الدكتور ديمي أوجوينا، خبير الأمراض المعدية في مستشفى جامعة دلتا النيجر في نيجيريا والذي يرأس لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن فيروس جدرى القرود: "أخشى أننا في إفريقيا نعمل بشكل أعمى، كان أول من دق ناقوس الخطر بشأن الانتقال الجنسي المحتمل لفيروس جدرى القرود في عام 2017، وهو الآن طريق مقبول لانتشار الفيروس".

وأضاف أوجوينا: "إننا لا نفهم تفشي المرض جيداً، وإذا لم نفهم تفشيه جيداً فسوف نواجه صعوبة في معالجة المشكلة من حيث ديناميكيات انتقال العدوى، وشدة المرض، وعوامل الخطر المرتبطة بالمرض، وأنا أشعر بالقلق إزاء حقيقة مفادها أن الفيروس يبدو وكأنه يتحور وينتج سلالات جديدة".

وقال إن الأمر استغرق 5 سنوات أو أكثر من سلالة IIb في نيجيريا لتتطور بما يكفي للانتشار المستدام بين البشر، مما أدى إلى تفشي المرض على مستوى العالم في عام 2022. وقد فعلت سلالة Ib الشيء نفسه في أقل من عام.

التحول بشكل أسرع ..

إن فيروس جدري القرود هو فيروس من عائلة الفيروسات الأورثوبوكس التي تسبب الجدري، وقد تضاءلت الحماية التي توفرها حملة التطعيم العالمية ضد الجدري منذ 50 عاماً، حيث توقف التطعيم بعد القضاء على المرض.

يُظهر التسلسل الجيني لعدوى المجموعة Ib، والتي تقدر منظمة الصحة العالمية ظهورها في منتصف سبتمبر 2023، أنها تحمل طفرة تُعرف باسم APOBEC3، وهي علامة على التكيف لدى البشر.

وقال الدكتور ميجيل باريديس، الذي يدرس تطور جدرى القرود mpox والفيروسات الأخرى في مركز فريد هاتشيسون للسرطان في سياتل، إن الفيروس المسبب لمرض جدرى القرود كان مستقرًا إلى حد ما وبطيئًا في التحور، ولكن الطفرات التي يقودها APOBEC يمكن أن تؤدي إلى تسريع تطور الفيروس.

وأوضح، "إن جميع حالات انتقال الفيروس من إنسان إلى إنسان تحمل توقيع APOBEC للطفرات، وهو ما يعني أنها تتحور بسرعة أكبر قليلا مما كنا نتوقع".

وقال باريديس وعلماء آخرون إن الاستجابة كانت معقدة بسبب ظهور عدة حالات من مرض جدرى القرود في وقت واحد، في الماضي، كان انتقال فيروس جدرى القرود يتم بشكل أساسي من خلال الاتصال البشري بالحيوانات المصابة، ولا يزال هذا هو السبب وراء ارتفاع حالات الإصابة بالسلالة الأولى في الكونغو - ويرجع ذلك على الأرجح جزئيًا إلى إزالة الغابات وزيادة استهلاك لحوم الطرائد، كما قال العلماء.

وأوضح الدكتور سليم عبد الكريم، عالم الأوبئة في جنوب إفريقيا ورئيس اللجنة الاستشارية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية في مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في إفريقيا، إن النسخ المتحورة من الفيروس، من النوع Ib وIIb، يمكن اعتبارها الآن مرضًا ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ومعظم حالات الإصابة بالنوع Ib المتحور كانت بين البالغين.

يمكن أن ينتشر الفيروس أيضًا من خلال الاتصال الوثيق مع شخص مصاب، وهو ما قد يكون هو السبب وراء إصابة مجموعات من الأطفال بفيروس المجموعة Ib ، وخاصة في بوروندي ومخيمات النازحين في شرق الكونغو، حيث قد تساهم ظروف المعيشة المزدحمة في ذلك.

وتقول منظمة الصحة العالمية وعلماء جدرى القرود MPOX إن الأطفال والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو أمراض أخرى قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض MPOXجدرى القرود الخطير والوفاة.