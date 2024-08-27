طلاب الثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحان الاقتصاد

كتب محمود طه حسين

بدأ طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الثاني اليوم الثلاثاء 27 اغسطس 2024، فى مادة الاقتصاد في الفترة الأولى ومادة الإحصاء في الفترة الثانية، كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) فترة أولى، كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين في مادة اللغة الأجنبية الأولي (ورقة أولى ).

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2024، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة الثلاثاء 27 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 28 أغسطس مادتى الفيزياء والتاريخ والخميس 29 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والسبت 31 أغسطس الكيمياء والجغرافيا.

وأشارت الوزارة إلى أنه يؤدى الطلاب يوم الأحد 1 سبتمبر 2024 الرياضيات التطبيقية الديناميكا والاثنين 2 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية وتنتهى امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2024، يوم الثلاثاء 3 سبتمبر بمواد الاحياء للثانوية العامة لطلبة شعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.



