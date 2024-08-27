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نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. إتاحة تسجيل الرغبات لمستنفدى الرغبات

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 08:16 ص
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. إتاحة تسجيل الرغبات لمستنفدى الرغبات وزير التعليم العالى
محمد صبحى

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أتاح موقع التنسيق الإلكترونى تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثانية الذين استنفدوا الرغبات لتدوين رغبات بموقع التنسيق لا تتناسب مع المجموع الحاصل عليه فى الثانوية العامة.

ويمكن للطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات من جديد بالدخول على الرابط التالى https://tansik.digital.gov.eg/Application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx

وكان مكتب التنسيق أعلن أن عدد  (5154) طالب وطالبة استنفدوا رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية بالمرحلة الثانية للتنسيق وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم  وسيتم اتاحة الفرصة لهم لإبداء رغبات جديدة.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية لطلاب الثانوية العامة 2024، مؤكدة أن مكتب التنسيق التزم عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة على الموقع وفقًا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.







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