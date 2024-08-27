اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 05:39 م
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شيخ الأزهر ينعى الطالب إبراهيم ياسر رابع الثانوية الأزهرية من ذوى البصائر

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 04:23 م
شيخ الأزهر ينعى الطالب إبراهيم ياسر رابع الثانوية الأزهرية من ذوى البصائر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الطالب إبراهيم ياسر، الحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية، من أصحاب ذوي البصائر في الشهادة الثانوية الأزهرية، والذي وافته المنية اليوم، بعد صراع ومعاناة مع مرض السرطان.

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى أسرة الطالب الفقيد وأحبائه وأساتذته، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسُّلوان. {إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.

ووجَّه فضيلة الإمام الأكبر وفدًا من قطاع المعاهد الأزهرية، لتقديم واجب العزاء ومواساة أسرة الطالب.

 







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