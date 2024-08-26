اليوم السابع
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شيخ الأزهر ينعى السفير نبيل العربي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية

الإثنين، 26 أغسطس 2024 10:06 م
شيخ الأزهر ينعى السفير نبيل العربي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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نعى فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السفير نبيل العربي، وزير الخارجية الأسبق، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، الذي وافته المنية اليوم، بعد رحلة حياة كان فيها الأنموذج الأمثل للدبلوماسية المصرية، وللنضال والدفاع عن حقوق مصر، وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.


وشيخ الأزهر إذ ينعى الفقيد الراحل، فإنه يتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرته الكريمة، وجميع أعضاء الدبلوماسية المصرية ،داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

 







شيخ الازهر

نبيل العربى

وزير الخارجية

احمد الطيب



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