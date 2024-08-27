حملة لرفع التعديات على حرم الطريق ومداهمة النباشين بالمنصورة.. صور

الدقهلية - سارة الباز

قام أحمد محمد عبد العظيم، رئيس حي غرب المنصورة، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية برفقة إلهام نافع، مدير التنمية الاقتصادية للمعرض الدائم لبيع السلع الغذائية المتواجد بشارع عبد السلام عارف بالمنصورة؛ لمتابعة مدى إلتزام العارضين بتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.

وأشار رئيس الحي إلى أنه ولأول مرة يتوفر بالمعرض كافة السلع، التي تهم المواطن الدقهلاوي من سلع غذائية، ومنتجات منزلية، كما تم الاستماع لآراء المواطنين بداخل المعرض، والوقوف على مدى جودة المنتجات، والأسعار المطروحة.

كما قام رئيس حي غرب المنصورة بشن حملة موسعة، اليوم؛ لرفع التعديات على حرم الطريق، وعلى النباشين، ومداهمة أماكن تواجدهم؛ للحد من الظاهرة، التي تؤرق الشارع الدقهلاوي، ومصادرة ما بحوزتهم؛ تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح "عبد العظيم" أنه قد تمت مداهمة أماكن تواجد الفريزة، والنباشين بالشوارع الكائنة بنطاق الحي، وتمت مصادرة 10 تورسيكلات، و 4 عربات كارو محملين بجواني الفرز ، ومصادرة 6 جواني فرز، كما تم خلال الحملة رفع تعديات الكافيهات على حرم الطريق، حيث تم التحفظ على 31 من المضبوطات المتنوعة ما بين كراسي، وطاولات بلاستيكية.

رافق رئيس حى غرب خلال الحملة نوابه، ومسئولي الإدارات من الإشغالات، متابعة ميدانية، إدارة البيئة والمخلفات الصلبة.

وأكد رئيس الحي على أن الحملات مستمرة؛ للقضاء على كافة أشكال التعديات، والظواهر السلبية، وعلى رأسها ظاهرة النباشين، والفريزة؛ نظرا لتأثيرها السلبي على منظومة النظافة، وعرقلة عملها، وتشويه الشكل الحضاري للمحافظة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بشأن متابعة مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية، والاستراتيجية، وفي ضوء التوجيهات بشأن المتابعة المستمرة على مدار اليوم لأعمال النظافة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات، والظواهر السلبية؛ للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.



أثناء تفقد معرض الدقهلية الدائم



جانب من الحملة الموسعة لإزالة التعديات



جانب من حملة إزالة التعديات على حرم الطريق



جانب من حملة حي غرب المنصورة



جانب من حملة مداهمة النباشين والفريزة بالمنصورة



معرض السلع الدائم بالمنصورة