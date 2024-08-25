محافظ الدقهلية يتابع إزالة الأدوار المخالفة بأحد العقارات فى المنصورة

الدقهلية شريف الديب

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، تنفيذ إزالة عدد من الأدوار المخالفة بأحد العقارات الكائنة بتقسيم الطوبجى خلف جامعة السلاب التابع لحى غرب المنصورة.

جاء ذلك بحضور أحمد عبدالعظيم رئيس حى غرب المنصورة، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ ، و محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بالمحافظة ، والعميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين.

وأمر المحافظ بإخلاء محيط العقار بالكامل وإزالة الأدوار المخالفة ونقل نواتج الإزالة والهدم إلى موقع التخلص الآمن بقلابشو على نفقة المخالف .

ووجه اللواء مرزوق، رئيس حى غرب المنصورة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالف وتحرير محاضر مخالفات وغرامات مالية مقابل أعمال الإزالة.

وأمر المحافظ، بمراجعة كافة العقارات المخالفة بنطاق الحى وإزالة جميع المخالفات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، وتقسيم الحى الى قطاعات وتكليف نواب رئيس الحى والفنيين بالمرور على كافة العقارات وفحص تراخيصها وإزالة المخلفات فى المهد.