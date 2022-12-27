طرق تنظيف الأسنان الصحيحة للعناية بها بشكل صحى

كتبت رانيا عامر

تظل أسنانك ولثتك بصحة جيدة طوال حياتك ، طالما هناك الرعاية السليمة المناسبة لها، ،ويؤدي ذلك إلى التقليل من خطر إصابتك ب تسوس الأسنان أمراض اللثة وفقا ما نشره موقع . webmd

نصائح للاهتمام بأسنانك

1.اغسل الأسنان واللثة مرتين في اليوم على الأقل، إذا استطعت، اغسل أسنانك بعد كل وجبة. يزيل التنظيف طبقة البلاك ، وهي طبقة من البكتيريا تلتصق بالأسنان. عندما تتلامس البكتيريا الموجودة في البلاك مع الطعام ، فإنها تنتج الأحماض. هذه الأحماض تؤدي إلى تسوس الأسنان.

2.ضع جزء من معجون أسنان يحتوي على الفلورايد على رأس فرشاة الأسنان . (استخدم فرشاة أسنان ناعمة.) ،ضع فرشاة الأسنان على الأسنان بزاوية 45 درجة على خط اللثة.

3.حرك الفرشاة عبر الأسنان بحركة دائرية صغيرة (إذا كنت تستخدم فرشاة أسنان كهربائية ، أمسكها بنفس الزاوية مقابل الأسنان وخط اللثة واتركها تقوم بالعمل). استمر بهذه الحركة لتنظيف سن واحد في كل مرة. احتفظ بأطراف الشعيرات على خط اللثة.

4.قم بتنظيف الجزء العلوي من أسطح المضغ للأسنان الخلفية. تأكد من وصول الشعيرات إلى الأخاديد والشقوق.

5.استخدم نفس الحركة الدائرية الصغيرة لتنظيف الجزء الخلفي من الأسنان العلوية والسفلية - الجانب الذي يواجه اللسان .

6.لتنظيف الجزء الداخلي من الأسنان الأمامية السفلية ، قم بزاوية الرأس في وضع لأعلى ولأسفل باتجاه الجزء السفلي من داخل الفم ،وحرك فرشاة الأسنان في دائرة صغيرة.

7.بالنسبة للجزء الداخلي من الأسنان الأمامية العلوية ،اجعل زاوية الفرشاة في وضع لأعلى ولأسفل مع توجيه طرف الرأس نحو سقف الفم . حرك فرشاة الأسنان في دائرة صغيرة.

امنح لسانك بعض الضربات اللطيفة بالفرشاة ، بالفرشاة من مؤخرة لسانك إلى الأمام. هذا يساعد على إزالة البكتيريا وينعش أنفاسك.

8.بعد غسل أسنانك بالفرشاة لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق ، اشطف فمك بغسول الفم.

9.استبدل فرشاة أسنانك بفرشاة جديدة كل ثلاثة إلى أربعة أشهر.