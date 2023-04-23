5 أخطاء تقع فيها تجعل فرشاة الأسنان أكثر الأشياء غير صحية فى حمامك

كتبت إيناس البنا

يدرك الجميع أهمية تنظيف أسنانهم بالفرشاة من أجل صحة الأسنان السليمة ؛ ومع ذلك ، لا يعرف الكثيرون أن الأداة التي يستخدمونها للتنظيف يمكن أن تكون أكثر الأشياء غير الصحية في حمامهم.

نبذل قصارى جهدنا لشراء معجون أسنان مناسب وفرشاة أسنان جيدة ولكن غالبًا ما ننسى تخزين فرشاة أسناننا في مكان صحي، تتعرض فرشاة أسنانك للبكتيريا ،وبالتالي ، يصبح من المهم الاهتمام بنظافة فرشاة الأسنان وتغييرها بشكل متكرر.

أخطاء فرشاة الأسنان يجب تجنبها



وفقا لموقع " OnlyMyHealth" نعرض أبزر الأخطاء التي قد نرتكبها في اهمال نظافة فرشاة الأسنان

عدم استخدام غطاء



بعد الاستخدام، فإن ترك فرشاة أسنانك في العراء يعرضها للبكتيريا والجراثيم المحمولة في الهواء، لتجنب ذلك، ضع فرشاة أسنانك بعيدًا عن أي مصادر بكتيرية محتملة في حامل فرشاة الأسنان أو قم بتغطيتها بغطاء نظيف وجاف.

تخزين فرشاة الأسنان في المكان الخطأ



يمكن أن يكون لموقع تخزين فرشاة الأسنان تأثير كبير على مدى نظافتها، إذا احتفظت بفرشاة أسنانك بالقرب من المرحاض، فأنت بحاجة إلى التوقف عن فعل ذلك الآن، يمكن أن تتلوث بالبكتيريا المحمولة في الهواء إذا تركتها على منضدة المرحاض أو بجانب المرحاض، خاصة بعد غسلها بالماء، لتجنب ذلك، احتفظ بفرشاة أسنانك في مكان نظيف وجاف وبعيدًا عن أي مصادر محتملة للبكتيريا.

تقاسم فرشاة الأسنان الخاصة بك



حتى في حين أنه قد يبدو من الطبيعي تمامًا مشاركة فرشاة أسنانك ، فإن القيام بذلك قد يكون محفوفًا بالمخاطر، يمكنك نشر البكتيريا ومسببات الأمراض الأخرى عند مشاركة فرشاة أسنانك، نتيجة لذلك ، قد تنتشر أمراض مثل الأنفلونزا ونزلات البرد وتسبب العدوى. ومن ثم ، لا تدع أي شخص آخر يستخدم فرشاة أسنانك ؛ دائما استخدام الخاص بك.

عدم استبدال فرشاة الأسنان بشكل منتظم



على الرغم من أنها قد تبدو غير منطقية وصغيرة، فمن المهم استبدال فرشاة أسنانك كل ثلاثة إلى أربعة أشهر، أو قبل ذلك إذا لاحظت أن الشعيرات تتلاشى أو تبلى، قد يؤدي تراكم البكتيريا على فرشاة أسنان قديمة إلى الإصابة بأمراض اللثة وتسوس الأسنان، نتيجة لذلك ، للحفاظ على نظافة الفم بشكل جيد ، تأكد من استبدال فرشاة أسنانك بشكل متكرر.

عدم تنظيف فرشاة الأسنان الخاصة بك



من المهم تنظيف فرشاة أسنانك بعد استخدامها لتطهيرها. سيكون فمك أنظف بشكل ملحوظ بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة، لكن البكتيريا والحطام من فمك ستنتقل الآن بواسطة فرشاة الأسنان، الطريقة الأبسط والأكثر فاعلية لتعقيم فرشاة الأسنان هي تشغيل الماء الساخن فوق الشعيرات قبل وبعد كل استخدام.