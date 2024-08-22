"القومى للطفولة" و"هيئة باثفايندر" يبحثان سبل التعاون المشترك بملف تنمية الأسرة

كتب وليد عبد السلام

استقبلت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة وفداً من هيئة باثفايندر لبحث سبل التعاون المشترك فى مجالات تنمية الأسرة المصرية وتحسين الخصائص السكانية بما ينعكس على حقوق الطفل ورفاهه.

وأكدت "السنباطي" أن دعم الأسرة المصرية يأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية خاصة بتنمية الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية للنهوض بالمجتمع.

وخلال الاجتماع استعرضت رئيسة المجلس المنظومة الوطنية لحماية الطفولة، الدور الهام الذي تقوم به الإدارة العامة لنجدة الطفل ووحدات حماية الطفولة والجمعيات الأهلية الشريكة في دعم الأطفال المعرضين للخطر والاستجابات السريعة لكافة الحالات التي يستقبلها خط نجدة الطفل 16000، كما استعرضت المبادرات التي ينفذها المجلس في إطار تمكين الأطفال والفتيات.

وأكدت "السنباطي" على ضرورة الخروج بخريطة خدمات متكاملة تتضمن مسارات إحالة شاملة بما يسهل على مديري الخدمات معرفة نقاط الاتصال وعناصر الخدمة المختلفة كالخدمة الطبية والإيوائية وخدمات الدعم النفسي.

كما ناقش الاجتماع تطوير أطر التعاون فيما يخص تنفيذ برامج تدريبية للخطوط الساخنة ودعم الفرق الفنية التي تؤدي الخدمة، سواء متلقيين الشكاوى ومديري الحالة وأعضاء وحدات حماية الطفولة بالمحافظات، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال، كما شهد الاجتماع كيفية تنفيذ برامج توعية للأهالي والأسر والأطفال وذلك في إطار المبادرات التي ينفذها المجلس، وبحث سبل دمج الشمول المالي والتثقيف المالي للسيدات في إطار محور التمكين الاقتصادي للأمهات بما ينعكس على رفاه الأطفال.