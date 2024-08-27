التموين تبدأ اليوم تسليم سلع شهر سبتمبر للبقالين لصرفها لأصحاب البطاقات

كتب مدحت وهبة

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تبدأ اليوم الثلاثاء، تسليم بقالين التموين ومنافذ الصرف السلع ضمن مقررات شهر سبتمبر المقبل، على أن يتم بدء الصرف لأصحاب البطاقات اعتبارا من أول الشهر، وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة.

وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توفير وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية، كما توفر المنجتات على بطاقات التموين للأسر المستفيدة من منظومة الدعم ومنها سلع الأرز والسكر وزيت الطعام والشاي والسمن، وغيرها من السلع الأخرى، كما توفر الوزارة كافة منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من الأسواق الأخرى.