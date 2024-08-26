اليوم السابع
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الإثنين، 26 أغسطس 2024 05:58 ص
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التموين تسلم غدا السلع المدعمة للبقالين لصرفها لأصحاب البطاقات أول الشهر

الإثنين، 26 أغسطس 2024 05:00 ص
التموين تسلم غدا السلع المدعمة للبقالين لصرفها لأصحاب البطاقات أول الشهر سلع تموينية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية تسليم بقالين التموين ومنافذ الصرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر سبتمبر المقبل اعتبارا من غد الثلاثاء، على أن يتم بدء الصرف لأصحاب البطاقات التموينية اعتبارا من أول الشهر، وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من منتجات السلع الأساسية على بطاقات التموين للأسر المستفيدة من منظومة الدعم ومنها سلع الأرز والسكر وزيت الطعام والشاى والسمن وغيرها من السلع الأخرى، كما توفر الوزارة كافة منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من الأسواق الأخرى فى إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من مختلف المنتجات.







وزارة التموين

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زيادة دعم سلع بطاقات التموين

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