إقامة صلاة الجنازة على أمين جامعة الدول العربية السابق نبيل العربى بعد قليل

بيشوى رمزى

تنطلق بعد قليل صلاة الجنازة على وزير الخارجية الأسبق نبيل العربى ، حيث تقام صلاة الجنازة في مسجد قرية الدبلوماسيين - سيدي عبد الرحمن، بينما يواري جثمانه الثرى بمقابر طريق السويس بمدينة الرحاب.

ونبيل العربى سياسي ودبلوماسي مصري، تنقل في الوظائف من قاضٍ في المحكمة الدولية إلى وزير للخارجية المصرية، قبل أن يستقر به المقام أمينا عاما لجامعة الدول العربية.

ولد نبيل عبد الله العربي يوم 15 مارس 1935، في العاصمة المصرية القاهرة.

وتخرج الامين العام السابق لجامعة الدول العربية نبيل العربى في كلية الحقوق عام 1955، ثم حصل على الماجستير في القانون الدولي وعلى الدكتوراه في العلوم القضائية من مدرسة الحقوق في جامعة نيويورك.

عمل مستشارا قانونيا للوفد المصري أثناء مؤتمر كامب ديفد للسلام في الشرق الأوسط عام 1978.

عين سفيرا لمصر لدى الهند (1981-1983)، وممثلا دائما لها لدى الأمم المتحدة في جنيف (1987-1991)، وفي نيويورك (1991-1999).

شغل نبيل العربي منصب وزير خارجية مصر منذ 7 مارس 2011 خلفا لأحمد أبو الغيط، وكان قد رشح في 4 مارس2011 من قبل شباب ثورة 25 يناير لتولي هذه الحقيبة.