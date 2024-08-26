أبو الغيط ينعى الدكتور نبيل العريي: دبلوماسيا وقانونيا مخلصا لقضايا أمته العربية

بيشوى رمزى

نعى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العريية، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء الأمانة العامة للجامعة، الدكتور نبيل العربي الدبلوماسى العربى البارز والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية الذى وافته المنية بعد ظهر اليوم ٢٦ اغسطس الجاري.

و اعتبر الامين العام سلفه الراحل أحد ابناء الدبلوماسية المصرية المخلصين وقيمة عالية فى مجالى العمل الدبلوماسى والقانون الدولي.،مذكراً فى هذا السياق بدور الفقيد الكبير فى معركة استعادة السيادة على طابا المصرية عبر التحكيم الدولي. وأوضح أن ايمان الراحل بالقضية الفلسطينية واسهامه فى عمل الامم المتحدة ثم قاضياً فى محكمة العدل الدولية يدللان على إرثه العريض فى هذا الصدد.

وقال الأمين العام أن خسارة الدبلوماسية العربية كبيرة برحيل هذه القامة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بالرحمة والمغفرة، ولأهله ومحبيه الصبر والسلوان.