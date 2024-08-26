اليوم السابع
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وكيل صحة سوهاج يوجه بتنظيم قوافل طبية منتظمة بقرية الشورانية فى المراغة

الإثنين، 26 أغسطس 2024 01:54 م
وكيل صحة سوهاج يوجه بتنظيم قوافل طبية منتظمة بقرية الشورانية فى المراغة وكيل وزارة الصحة بالجولة
سوهاج - محمود مقبول

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تفقد الدكتور أحمد أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم وحدة طب الأسرة بقرية الشورانية التابعة لمركز المراغة وذلك في إطار متابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والاطمئنان على انتظام العمل والعاملين بها وتوافر المستلزمات والأدوية.

ووجه وكيل وزارة الصحة بتنظيم قافلة طبية بالقرية أسبوعياً أو نصف شهرياً تضم عدد من التخصصات الهامة لخدمه أهالي القرية.

جاءت الجولة بحضور الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي والدكتور محمد عاطف مدير إداره الرعاية الأساسية والدكتور إيهاب يوسف مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومن جانبه وجه وكيل صحة سوهاج بتنظيم قافلة طبية أسبوعيا أو نصف شهرياً تضم عدد من التخصصات الهامه والأساسية لخدمه أهالي القرية.

كما وجه مدير الإدارة العامة لطب الأسنان ومدير التموين الدوائي ومدير إدارة مكافحة العدوى ومدير إدارة التمريض بالمرور على الوحدة ومعالجه السلبيات التي تم رصدها خلال التفقد وذلك لتقديم خدمه افضل للمواطنين.

جاءت الجولة بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بمتابعة سير العمل بمستشفيات القطاع الصحي بالمحافظة.







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