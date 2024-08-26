وزارة التعليم تعلن ضبط حالتي غش بامتحان اللغة الأولى للثانوية دور ثان

كتب محمود طه حسين

أدىطلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحانات الدور الثانى لإتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، حيث أدى الطلاب خلال الفترة الأولى الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالى عدد (١٢١٠٢) ألف طالب/طالبة.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان الدور الثانى فى امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) بعدد طالبين فى الفترة الأولى، ومادة مقاييس المفاهيم (اللغة العربية) بعدد طالبين فى الفترة الثانية.

وقد حرص الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحانات، على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلى وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وقد أكد نائب الوزير، على متابعة جميع مراحل العمل بامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وقد تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية من رصد حالتى غش أثناء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، حيث تم ضبط طالبين بلجنة بإدارة البدرشين التعليمية بمحافظة الجيزة أثناء محاولة الغش الإلكترونى باستخدام الهاتف المحمول، و تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبين المذكورين، وتطبيق القرار الوزارى رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (٢٠٥) لسنة ٢٠٢٠ بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام الطلاب أى من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

ومن المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الثانى غدًا الثلاثاء الموافق ٢٧ اغسطس ٢٠٢٤، فى مادة الاقتصاد فى الفترة الأولى ومادة الإحصاء فى الفترة الثانية.

كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) فترة أولى، كما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين فى مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى ).