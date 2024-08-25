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طلاب الثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

الأحد، 25 أغسطس 2024 09:21 ص
طلاب الثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الثانية طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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بدأ طلاب الثانوية العامة دور ثان أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية كمادة مضافة إلى مجموع الثانوية العامة، وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على ضرورة التصدى لمحاولات الغش الإلكترونى وتفتيش الطلاب لعظم السماح بدخول اى طالب بوسائل غش.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه أدى طلاب الثانوية العامة يوم السبت 24 أغسطس الجارى امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية والأحد 25 أغسطس اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والاثنين 26 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والثلاثاء 27 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 28 أغسطس مادتى الفيزياء والتاريخ والخميس 29 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والسبت 31 أغسطس الكيمياء والجغرافيا.

وأشارت الوزارة إلى أنه يؤدى الطلاب يوم الأحد 1 سبتمبر 2024 الرياضيات التطبيقية الديناميكا والاثنين 2 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية وتنتهى امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2024، يوم الثلاثاء 3 سبتمبر بمواد الاحياء للثانوية العامة لطلبة شعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

 







هل امتحانات الدور الثاني صعبة

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

موقع وزارة التربية والتعليم

جدول ملاحق الثانويه العامه

جدول الدور الثاني

جدول امتحانات الدور الثاني

جدول امتحانات الدور الثاني 2024

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