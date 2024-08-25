اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 أغسطس 2024 09:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

إدارة التسرب التعليمى تحتفى بتحقيق اليوم السابع حول "التعليم المجتمعى"

الأحد، 25 أغسطس 2024 08:43 م
إدارة التسرب التعليمى تحتفى بتحقيق اليوم السابع حول "التعليم المجتمعى" وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتفت صفحة الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتحقيق اليوم السابع" حول مدارس التعليم المجتمعى والذى جاء بعنوان: أول تحقيق مدفوع بالبيانات فى «اليوم السابع» الفرصة التانية التعليم المجتمعى.. باب أمل لآلاف الطلاب لاستئناف الدراسة ومحاربة التسرب التعليمى.. ومعايشات كاملة داخل مدارس بالقاهرة والجيزة ولقاء مع الأسر والمعلمين، والحلقة الثانية بعنوان" التعليم المجتمعى.. باب أمل لآلاف الطلاب لاستئناف الدراسة ومحاربة التسرب التعليمى.. معايشات داخل بعض المدارس بمحافظتى القاهرة والجيزة ولقاء مع الأسر والطلاب والمعلمين.. وزيادة عدد المدرسين والتمويل أبرز التحديات.

وسلط التحقيق الذى أجراه الزميلان أحمد جمال الدين ومحمود طه حسين، والمدفوع بالبيانات الضوء على مدارس التعليم المجتمعى فى مصر والتى تضم قرابة 142 ألف طالب وطالبة لم يلتحقوا بالتعليم من الأساس أو التحقوا وتسربوا ولم يستكملوا دراستهم حيث يعتبر التعليم المجتمعى فرصة مهمة تتيح للطلاب الحصول على فرصة تعليمية متساوية مع آقرانهم فى المدارس.

Screenshot_2024-08-25-20-29-37-13_a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b6
 

 







وزارة التربية والتعليم

التعليم المجتمعى

التعليم المجتمعى الفرصة الثانية

طلاب المدارس




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة