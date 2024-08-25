إدارة التسرب التعليمى تحتفى بتحقيق اليوم السابع حول "التعليم المجتمعى"

كتب محمود طه حسين

احتفت صفحة الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتحقيق اليوم السابع" حول مدارس التعليم المجتمعى والذى جاء بعنوان: أول تحقيق مدفوع بالبيانات فى «اليوم السابع» الفرصة التانية التعليم المجتمعى.. باب أمل لآلاف الطلاب لاستئناف الدراسة ومحاربة التسرب التعليمى.. ومعايشات كاملة داخل مدارس بالقاهرة والجيزة ولقاء مع الأسر والمعلمين، والحلقة الثانية بعنوان" التعليم المجتمعى.. باب أمل لآلاف الطلاب لاستئناف الدراسة ومحاربة التسرب التعليمى.. معايشات داخل بعض المدارس بمحافظتى القاهرة والجيزة ولقاء مع الأسر والطلاب والمعلمين.. وزيادة عدد المدرسين والتمويل أبرز التحديات.

وسلط التحقيق الذى أجراه الزميلان أحمد جمال الدين ومحمود طه حسين، والمدفوع بالبيانات الضوء على مدارس التعليم المجتمعى فى مصر والتى تضم قرابة 142 ألف طالب وطالبة لم يلتحقوا بالتعليم من الأساس أو التحقوا وتسربوا ولم يستكملوا دراستهم حيث يعتبر التعليم المجتمعى فرصة مهمة تتيح للطلاب الحصول على فرصة تعليمية متساوية مع آقرانهم فى المدارس.