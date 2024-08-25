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تنسيق الجامعات 2024.. متى يتم فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام الطلاب ؟

الأحد، 25 أغسطس 2024 12:13 م
تنسيق الجامعات 2024.. متى يتم فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام الطلاب ؟ موقع التنسيق الإلكترونى - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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منذ إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى ويترقب طلاب الثانوية العامة موعد تسجيل الرغبات بمرحلة تقليل الاغتراب، وأكد مكتب التنسيق أنه سيتم إتاحة الموقع للتقدم بمرحلة تقليل الاغتراب، عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، حيث يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معًا، وتعلن النتيجة في حدود النسبة المُقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المُراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل يكون لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثى، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة بنفس القواعد.

فيما يواصل طلاب الثانوية العامة بـ تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات اليوم الأحد ، إدخال وتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى بحد أدنى 265 درجة بنسبة 64.63% لشعبة العلمى، و230 للشعبة الأدبية بنسبة 56.9% وسيتم إتاحة التقدم لـ 286 ألفا و88 طالبا لشعبة علمى علوم ورياضة والشعبة الأدبية 66 ألفا و969 طالبا وطالبة بإجمالى 353057.







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