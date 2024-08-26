محافظ جنوب سيناء يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار الفرص الاستثمارية بالمحافظة

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

التقى الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بمقر الهيئة بالقاهرة.

وتناول اللقاء الفرص الاستثمارية المتعددة والمتاحة بمحافظة جنوب سيناء وخاصة في مجالات السياحة الرياضية والعلاجية والدينية، والاستغلال الأمثل لما تملكه محافظة جنوب سيناء من مقومات متعددة في هذه المجالات، وتم مناقشة فكرة إنشاء منطقه لوجيستيه و تطوير المناطق المتاخمة لميناء نويبع البحري و كذلك مناطق اقتصادية ذات طبيعة خاصة علي خليج السويس.

كما تناول اللقاء عرض عدة سيناريوهات لمجابهة عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين في المحافظة وخاصة بعد اللقاءات المتعددة التي عقدها المحافظ معهم ، وفى نهاية اللقاء قدم محافظ جنوب سيناء الدعوة للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لزيارة المحافظة من اجل دارسة كافة الأوضاع على ارض الواقع.