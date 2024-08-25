محافظ جنوب سيناء يبحث مع صندوق التنمية الحضرية تطوير شرم الشيخ ودهب وأبو رديس

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

عقد اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اجتماعاً مع المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، اليوم الأحد، بمقر صندوق التنمية الحضرية، بحضور نائب المحافظ.

تطرق الاجتماع إلى مناقشة عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بالتنمية الحضرية والاستثمار في مدن محافظة جنوب سيناء، مع التركيز بشكل خاص على مدينة شرم الشيخ.

وشهد الاجتماع نقاشاً مثمراً حول إمكانية الاستثمار الأمثل في موقعين بمدينة شرم الشيخ، وذلك بهدف تحقيق عوائد اقتصادية تعود بالنفع على المدينة، كما تم بحث خطط التطوير الشامل لمدينتي دهب وأبو رديس، بما يتماشى مع رؤية المحافظة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أهمية هذا الاجتماع في وضع الخطوط العريضة لمشروعات تنموية جديدة من شأنها أن تساهم في تعزيز مكانة المحافظة كوجهة سياحية عالمية، مشيراً إلى أن الاستثمار في البنية التحتية والتطوير العمراني سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، على التزام الصندوق بدعم جهود محافظة جنوب سيناء في تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الصندوق يولي اهتماماً كبيراً بمشروعات التطوير العمراني في المحافظة، وذلك نظراً لأهميتها الاستراتيجية.