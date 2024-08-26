محافظ الشرقية يسلم كروت تكافل وكرامة للمستحقين ويوفر فرص عمل بالقطاع الخاص

الشرقية - إيمان مهنى

التقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، عددا من المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للاستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام ، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم.

وخلال اللقاء كلف محافظ الشرقية وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بصرف مساعدات مالية عاجلة لمدة أربعة شهور لعدد (4) أسر من الأسر الأكثر إحتياجاً والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة والتى تم إجراء الأبحاث الإجتماعية لهم، وأسفرت عن استحقاقهم لتلك المساعدات ، فضلاً عن سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجاً ليمثل مصدر دخل ثابت لهم، يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياه ونفقات المعيشة.

وفى سياق متصل كلف محافظ الشرقية مدير عام إدارة بحوث العمالة بمديرية العمل بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لعدد (6) مواطنين من الراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم.

وكلف وكيل وزارة التربية والتعليم بإعفاء أولاد المواطن ر .ح .ع من قرية بهجات بمركز الزقازيق من الأسر الأولى بالرعاية ،من المصروفات المدرسية لكونه مصاب بمرض مناعى.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة التربية و التعليم بنقل شقيق المواطنة م أ .م من مركز ديرب نجم للعمل معها بنفس المدرسة لكونها مصابة بمرض ضمور العضلات ،وطالبت نقل شقيقها الذى يعمل عامل بإحدى المدارس للعمل معها بنفس المدرسة لأنه العائل الوحيد لها ويساعدها على الذهاب لعملها يومياً.

وفى نهاية اللقاء قام المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بتوزيع عدد (10) كروت ميزة جديد على المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر إحتياجاً وكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة ممن لا يتقاضون معاشاً ثابتاً.

الجدير بالذكر أنه على المواطنين الراغبين فى لقاء المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية ، ضمن اللقاء الجماهيري، التقدم بطلب رسمي فى مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام ، على أن يكون موضحا ًبالطلب تفاصيل وأسباب المقابلة ، ويكون مستوفي بالمستندات، وسيتم تحديد لقاء للمواطنين يوم الإثنين مع محافظ الشرقية ، بالديوان العام وطبقاً لتاريخ التقدم.