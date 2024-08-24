محافظ الشرقية يتفقد مستشفى القنايات المركزى.. ويؤكد: قطاع الصحة أهم أولوياتنا

الشرقية - إيمان مهنى

أجرى المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، جولة تفقدية بمستشفى القنايات المركزى والمقام على مساحة 3442 م لخدمة 36856 مواطنا من أبناء المدينة وذلك للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى فى حضور الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ ومحمد نعمه كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة ومحمد محمود رئيس مدينة القنايات والدكتور رجب الشربينى مدير إدارة المستشفى وعدد من نواب البرلمان.

بدأ المحافظ جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ والذى يضم 16 سريرا لتقديم الخدمات الطبية الأولية للمصابين وتحويلهم على الأقسام الطبية المتخصصة داخل المستشفى لتلقى العلاج اللازم واطمأن المحافظ على الحالات الصحية بغرفة الإنعاش والقلب المركزى وتعرف على آلية التعامل مع الحالات المرضية بالقسم وكيفية تقديم الإسعافات الأولية والعلاجية واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمة علاجية مميزة لهم.

كما تفقد المحافظ الصيدلية بقسم الاستقبال والطوارئ واستفسر من الصيادلة عن مدى توافر الأدوية والأمصال مشدداً على ضرورة التأكد من حفظها بطريقة آمنه مع إجراء المراجعة الدورية لتواريخ الصلاحية المدون عليها وعمل حصر للنواقص بصفة دورية للعمل على توفيرها فى أسرع وقت لضمان صرفها للحالات المرضية وتقديم خدمة طبية لائقة لهم.

أدار المحافظ حواراً هادئاً مع عدد من المرضى واستفسر منهم عن مستوى الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة لهم، متمنياً لهم الشفاء العاجل وأوصى المحافظ العاملين بالمستشفى من الأطباء وطاقم التمريض بحسن معاملة المرضى والمترددين على المستشفى مع توفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.

تفقد المحافظ غرفة التعقيم المركزى بالمستشفى وتعرف على طبيعة العمل بالغرفة وكيفية إجراء عمليات التعقيم للأدوات الطبية وأوصى مدير إدارة المستشفى باستمرار إجراء أعمال الصيانة الدورية للأجهزة لضمان استمراريتها وحفاظاً على صحة وسلامة المرضى.

وحرص المحافظ على الاطمئنان على الحالات المرضية بقسم عناية الأطفال والتى تضم 10 أسر منهم 4 أسرة شاغرة واطلع على السجل المرضى للأطفال وأدار حواراً مع ذويهم للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة لمرضاهم متمنياً لهم الشفاء العاجل ومغادرة المستشفى فى أقرب وقت بعد تماثلهم للشفاء.

وتفقد محافظ الشرقية قسم الحضانات والذى يضم 21 حضانة منهم 13 حضانة شاغرة فى انتظار استقبال كافة حالات الأطفال المبتسرين من وزن 500 جم غير مكتملى النمو لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهم لحين وصولهم للوزن والنمو الطبيعى وعودتهم لذويهم بسلام.

شهدت جولة محافظ الشرقية بمستشفى القنايات المركزى تفقد وحدة الغسيل الكلوى والتى تضم 40 ماكينة غسيل واطلع على السجل المرضى للحالات مؤكداً على مدير إدارة المستشفى باستمرار إجراء أعمال الصيانة للأجهزة المستخدمة بصفة منتظمة حفاظاً على أرواح المرضى متمنياً للمرضى الشفاء العاجل.

أكد المحافظ أن النهوض بالقطاع الصحى يأتى على قائمة أوليات العمل فى الفترة الحالية وصولاً لمجتمع صحى وسليم، لافتاً إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتزويد المستشفيات ومنافذ تطوير الخدمة بكافة الأجهزة الطبية الحديثة لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضى على أعلى مستوى.

ومن جانبه أوضح الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة أن مستشفى القنايات المركزى يقدم الخدمات العلاجية ( استقبال وطوارئ - أشعة – معمل – عيادات – مناظير – كلى – علاج طبيعى – بنك الدم ) داخل اقسام ( الأطفال – العظام – الباطنة – الجراحة – الحضانات – العليات – النساء والتوليد – الغسيل الكلوى – عناية الجهاز الهضمى – العمليات – الاقتصادى - عناية الأطفال ) ويضم 149 سرير و41 عيادة خارجية فى كافة التخصصات الطبية ومزود بقسم للأشعة المقطعية والعادية والسونار واشعة نظرية C arm وبه أقسام الجراحة العامة وجراحة العظام والنساء والولادة ومزود ببنك الدم التجميعى والصيدلية الرئيسية (مجاني) وصيدلية العلاج على نفقة الدولة والاقتصادى وصيدلية الكلى وصيدلية الاستقبال والطوارئ تعمل ٢٤ ساعة ومزود بخزان أكسجين 61000 جالون و44 أسطوانة أكسجين فى حالات الطوارئ وقسم للعلاج الطبيعى و21 حضانة أطفال و40 ماكينة غسيل كلوى.











