قوات الاحتلال الإسرائيلى تواصل شن غارات جنوب لبنان

بيروت (أ ش أ)

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، شن غارات جوية على بلدات فى جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن طائرة مسيرة إسرائيلية نفذت عدوانا جويا، حيث شنت غارة بصاروخ موجه مستهدفة بلدة حانين فى قضاء بنت جبيل، كما نفذ الطيران الحربى الإسرائيلى غارة على بلدة كفركلا، على دفعتين، وأخرى على ساحة بلدة الطيبة.

كما خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت على دفعتين فوق منطقة صيدا وشمال نهر الليطاني منطقة الزهراني.

ومن جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف التجهيزات التجسسية في ‏موقع راميا، وإصابتها إصابة مباشرة.