اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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قبل العام الدراسى.. "مياه الإسكندرية" تستكمل تركيب القطع الموفرة بالمدارس

الإثنين، 26 أغسطس 2024 02:35 م
قبل العام الدراسى.. "مياه الإسكندرية" تستكمل تركيب القطع الموفرة بالمدارس تركيب القطع الموفرة للمياه بالمدارس
الإسكندرية جاكلين منير

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تستكمل شركة مياه الإسكندرية، مشروع تركيب القطع الموفر للمياه في جميع المدارس على مستوى محافظة الإسكندرية، وذلك تحت إشراف المهندس أحمد جابر، وبالتعاون مع الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، وفي إطار جهود تعزيز الاستدامة وترشيد الموارد، تم التنسيق لاستكمال مشروع تركيب القطع الموفر للمياه في جميع المدارس على مستوى محافظة الإسكندرية.

يأتي هذا المشروع ضمن مبادرات مشتركة تهدف إلى تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتوعية الطلاب وأسرهم بأهمية الحفاظ على المياه.

ويتضمن المشروع تركيب قطع موفرة للمياه في جميع مرافق المدارس، حيث سيقوم فريق عمل إدارة التسويق بالشركة بتركيب هذه القطع وتقديم شرح وافي للطلاب حول مزاياها، كما سيقوم الفريق بتدريب الفنيين في المدارس على كيفية إجراء الصيانة الدورية للقطع لضمان استمرارية كفاءتها وفعاليتها.

يهدف هذا المشروع إلى تحقيق فوائد ملموسة على مستوى الطلاب والأسر والمجتمع ككل، من خلال تقليل استهلاك المياه وتعزيز الوعي بأهمية الترشيد، وسيتم تزويد المدارس أيضًا بمواد تعليمية حول كيفية الحفاظ على المياه وتقنين استخدامها.







الاسكندرية

مياه الاسكندرية

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