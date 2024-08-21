وزن الورم أكبر من جسمها.. إنقاذ حياة طفلة باستئصال ورم ضخم بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق جراحي بمستشفى الأطفال التخصصي بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، في إنقاذ حياة طفلة حديثة الولادة، من أحد المحافظات المجاورة لمحافظة القليوبية، حيث أنها ولدت بورم كبير جدا في منطقة المقعدة، كما أن وزن الورم أكبر من وزن الطفلة نفسها، وتم إجراء جراحة استئصال للورم في جراحة عاجلة ودقيقة، وحاليا الطفلة في صحة جيدة.

وكشفت مستشفى الأطفال التخصصي بمدينة بنها في القليوبية، بقيادة الدكتور محمود البرنس مدير المستشفى، أنه جرى استقبال طفلة حديثة الولادة، من أحد المحافظات المجاورة، حيث أنها ولدت بورم كبير جدا فى منطقة المقعدة، كما أن وزن الورم كان أكبر من وزن جسم الطفلة نفسها.

وتابعت المستشفى، أنه بعد استقبال الطفلة بالمستشفى تم حجزها، وتم التحضير لإجراء جراحة دقيقة وعاجلة لاستئصال الورم، وقام الفريق الطبي باستئصال الورم كاملا والطفلة بصحة جيدة، بقيادة الدكتور عمرو ذكى، والدكتور محمد سعدة استشاري جراحة الأطفال حديثي الولادة، والدكتور عمر جودة.

وأوضحت المستشفى، أنه من المعلوم أن هذا النوع من الأورام يحتاج إلى جراحة دقيقة وعاجلة فى الأيام الأولى من العمر، وأنه تركه بعد تلك الفترة يتسبب في مضاعفات أخرى قد تتسبب في مشاكل كبرى يكون الطفل في غنى عنها، ويتم ذلك بالمستشفى تحت فريق جراحي متخصص.



الفريق الجراحي