رئيس هيئة التعمير: إزالة العقبات أمام المستثمرين والشركات العاملة في أسوان

كتبت أسماء نصار

قام هانى حجازى المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية بجولة تفقد خلالها المواقع التابعة للهيئة في منطقتي كلابشة وجرف حسين وبعض الشركات العاملة هناك خلال زيارته الحالية لمحافظة أسوان.

وقال حجازى إن هذه الجولة تأتي في توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات التابعة للوزارة، وكذلك الأصول غير المستغلة بشكل اقتصادى وذلك لتحقيق اقصى استفادة منها .

كما بحث المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية إنهاء كافة الملاحظات وإزالة العقبات أمام المستثمرين والشركات العاملة في كلابشة وجرف حسين أو تقديم جدول زمنى لتنفيذ الأعمال وكذلك الالتزام باللوائح الخاصة بوزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية والري

وكان هانى حجازى المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ،قد قام بزيارة إلى محافظة أسوان لمتابعة مشروعات الهيئة وحل مشكلات المنتفعين وبحث الملفات المشتركة مع المحافظة، والتقى خلال الزيارة باللواء دكتور إسماعيل كمال أسوان محافظ أسوان لبحث الملفات المشتركة.

كما التقى ببعض المنتفعين والمستثمرين بالمحافظة لبحث المشكلاتهم التي تواجههم وسبل حلها.