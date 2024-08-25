هيئة التعمير: التنسيق مع محافظة أسوان لتشجيع الاستثمار الزراعي

كتبت أسماء نصار

توجه هانى حجازى المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، إلى محافظة أسوان لمتابعة مشروعات الهيئة وحل مشكلات المنتفعين وبحث الملفات المشتركة مع المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتسهيل إجراءات امام المستثمرين وجذب الإستثمارات بأفكار ورؤى مبتكرة ومتطورة لتحقيق التنمية المستدامة .

واستقبل اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان المدير التنفيذي للهيئة والوفد المرافق له ، حيث تناول اللقاء أطر التعاون وتفعيل أوجه الشراكة بين المحافظة والهيئة ، وتذليل العقبات للتداخلات المتشابكة بما يعود بالإيجاب لتهيئة مناخ الإستثمار ويصب بالنفع على المواطن الأسوانى ،

أكد محافظ أسوان أنه سيتم تقديم كافة أوجه الدعم للإستثمار الأمثل للمنتجات الأسوانية ، وخاصة من التمور والمانجو لجودتها العالية ، وتحقيق القيمة المضافة لها لتصبح منتجات جاهزة للتصدير والمنافسة بالأسواق العالمية .



من جانبه صرح حجازى أنه سوف يتم التنسيق بين المحافظة وهيئة التعمير لتشجيع الاستثمار الزراعي وتسهيل كافة الاجراءات أمام المستثمرين وكذلك توفير أفضل المدخلات من الأسمدة والحبوب والميكنة الزراعية ، مع تفعيل دور الإرشاد الزراعى تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة في هذا الشأن لما يمثله من أهمية لدى المزارعيين ، وتكثيف الندوات التوعوية للتعريف بأهمية إستثمار منتجاتهم من المحاصيل المختلفة بشكل يحقق عوائد عديدة ومتنوعة لهم ، ليكونوا بذلك شركاء نجاح فى الوصول إلى التنمية المستدامة على الوجه الأكمل .



