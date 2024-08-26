تنفيذ 46 قرار إزالة لمكامير فحم غير مطورة بقرية الفقهاء القبلية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، قيام لجنة من جهاز شئون البيئة بطنطا بعمل حملة مكبرة لتنفيذ 46 قرار إزالة لمكامير الفحم غير المطورة بقرية الفقهاء القبلية، ومصادرة حوالي 5 طن أخشاب، تمهيداً لبيعها بالمزاد العلني بمعرفة مركز ومدينة سيدي سالم، وإدخال المبالغ المالية إلى خزينة الدولة.

وذلك في إطار جهود وزارة البيئة لمكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة لموسم السحابة السوداء لعام 2024 وبناء على توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة وقرار اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ رقم 1646 لسنة ،2024 والذي ينص على حظر تشغيل مكامير الفحم غير المطورة والفواخير من منتصف شهر أغسطس حتي آخر شهر نوفمبر للعام 2024.

وجاء ذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور عصام الدين عامر، رئيس قطاع شئون الفروع، بضرورة إزالة كل مكامير الفحم غير المطورة، حفاظاً على سلامة البيئة وصحة المواطنين وبإشراف المهندس محمد قطب، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا.

وتمت الإزالة كاملة حتى سطح الأرض، وذلك بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ ومركز شرطة سيدي سالم وقسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بكفر الشيخ وإدارة الحماية المدنية، وقوات الأمن المرافقة من الشرطة بسيدي سالم.