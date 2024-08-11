اليوم السابع
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حملات تفتيشية على مكامير الفحم البدائية بالشرقية.. اعرف التفاصيل

الأحد، 11 أغسطس 2024 04:19 م
حملات تفتيشية على مكامير الفحم البدائية بالشرقية.. اعرف التفاصيل حملات تفتيشية علي مكامير الفحم
الشرقية - إيمان مهنى

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شن جهاز شؤون البيئة بالشرقية، حملة مفاجئة على 15 مكمورة فحم بمركز بلبيس، لتأكد من توقفها عن الحرق، وأوضح الدكتور مجدى الحصري مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أنه تنفيذاً لقرار محافظ الشرقية رقم 3108 لسنة 2024 م ونص المادة الرابعة منه والتي تنص على "وقف تشغيل مكامير الفحم غير المطورة طوال العام"، تم تشكيل لجنة من جهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية ومجلس مدينة بلبيس والوحدة المحلية بالزوامل وذلك للتفتيش المفاجئ على 15 مكمورة فحم بالزوامل بمركز بلبيس للتأكد من توقفها عن العمل .

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 2 مكمورة تقوم بالحرق ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب المكامير المخالفة وتم تحرير محاضر جنح ضدهم على النحو التالى :- تحرير محضر جنحة بإسم" م .أ .أ" صاحب مكمورة رقم 9826 جنح مركز بلبيس لسنة 2024.

تحرير محضر جنحة بإسم "أ .م .أ" صاحب مكمورة رقم 9827 جنح مركز بلبيس لسنة 2024. 







الشرقية

مكامير الفحم

جهاز البيئة بالشرقية

اخبار الشرقية




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