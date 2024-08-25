اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 أغسطس 2024 01:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس الثانى يفتتح ملتقى لوجوس الرابع للشباب تحت عنوان "خد خطوة"

الأحد، 25 أغسطس 2024 12:11 م
البابا تواضروس الثانى يفتتح ملتقى لوجوس الرابع للشباب تحت عنوان "خد خطوة" البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم السبت، ملتقى لوجوس الرابع لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك في مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والذي يقام هذا العام تحت عنوان "خد خطوة".

يشارك في الملتقى الرابع شبان وشابات من إيبارشيات الكرازة المرقسية داخل مصر، تم ترشيحهم من قبل الآباء مطارنة وأساقفة تلك الإيبارشيات.

ويناقش ملتقى لوجوس الرابع هذا العام أربعة محاور، تحت عنوانه، وهي "خد خطوة":
١- نحو الله
٢- نحو نفسك وفهمها
٣- نحو مجتمعك ومسؤليتك تجاهه
٤- نحو هويتك القبطية

وشارك في حفل الافتتاح عدد من الآباء المطارنة و الأساقفة والكهنة.

وتحتضن ملتقيات لوجوس للشباب منذ بدايتها عام 2018، شباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من جميع الإيبارشيات من خارج وداخل مصر. تحت شعار "العودة إلى الجذور" للشباب من خارج مصر بينما تحمل ملتقيات شباب الداخل شعار "التمتع بالجذور".

وتهدف ملتقيات لوجوس للشباب إلى تأصيل روح الفرح بصورة حيّة مُعاشة في نفوس الشباب، الذين يعدون مستقبل الكنيسة، وتدريبهم على التلامس مع محبة المسيح وسط الضغوط والمشغوليات التي تواجههم في حياتهم اليومية، إلى جانب نتمتع بجذور كنيستنا وبلدنا مصر.







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

ملتقى لوجوس

شباب الكنيسه



الموضوعات المتعلقة

البابا تواضروس الثانى يشكر الرئيس السيسى لبناء كنائس بالمدن الجديدة

الخميس، 22 أغسطس 2024 02:52 م

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد العذراء مريم اليوم.. تفاصيل

الخميس، 22 أغسطس 2024 09:11 ص

البابا تواضروس عن ملتقى لوجوس: شعارنا المحبة لا تسقط ابدًا

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 11:28 م

أجراس الكنائس تدق الثامنة مساء احتفالا بالعذراء.. الأقباط يبدأون الصوم اليوم وحتى 22 أغسطس.. كاثوليك الصعيد يشاركون مع إخوانهم الأرثوذكس.. وآلاف المواطنين يتوافدون على دير درنكة للاحتفال بمولد العدرا

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 12:00 م

مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة