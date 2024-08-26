تصنيف الأقصر ضمن أكثر 20 مدينة جميلة للسياحة حول العالم.. تفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت الدكتورة نعمة عطا جاد وكيل وزارة السياحة بالأقصر، عن تصنيف الأقصر ضمن أكثر 20 مدينة جميلة للسياحة حول العالم، وذلك وفقاً لموقع the travel Bible وهو من المواقع ذات الشهرة العالمية والتي تقيم البلدان حول العالم بناء على تجارب السائحين.

وأوضحت وكيل وزارة السياحة بالأقصر، أن الموقع قيم مدينة الأقصر المصرية (عاصمة السياحة العالمية) فى المركز العاشر، حيث إن موقع the travel bible يتابعه أكثر من 9 ملايين متابع من مختلف دول العالم، وتتصدر منشوراته صفحات التواصل الاجتماعي بعدد من اللغات العالمية، مؤكدة مكانة الأقصر عالمياً.

فيما تقدم شركات السياحة المنتشرة حول الأقصر باقات متنوعة من المتعة والبهجة للضيوف بتوفير حجوزات فى الفنادق المختلفة بدءاً من الـ 5 نجوم حتى الموتيلات الصغيرة والفنادق منخفضة الأسعار، لضمان المتعة للجميع والتواجد لعدة أيام للاستمتاع بالمزارات السياحية والأثرية فى شرق وغرب الأقصر، حيث تستمر الزيارات السياحية والإقبال الكبير من مختلف دول أوروبا وآسيا والأمريكتين، بالتوجه إلى معابد الكرنك ومعبد الأقصر، فالأقصر تقدم حالة من التنوع الكبير في المزارات السياحية والأثرية مما يساهم فى جذب أكبر للسياح من حول العالم، حيث تضم المراكب النيلية والفنادق العائمة والثابتة المنتشرة حول المحافظة وتضم كافة وسائل المتعة والترفيه، بجانب المعابد والمقابر الفرعونية فى شرق وغرب المحافظة ورحلات السياحة بالحنطور والمغامرة بالبالون الطائر وغيرها من وسائل الاستمتاع والبهجة لضيوف الأقصر.