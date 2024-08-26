تركيب 235 وصلة مياه لغير القادرين بالفيوم بتكلفة مليون و269 ألف جنيه

الفيوم رباب الجالي

انتهت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من توصيل 235 وصلة مياه في قرية قصر الباسل وتوابعها بمركز إطسا فى محافظة الفيوم، بتكلفة مليون و269 ألف جنيه، وذلك بعد الحصول على التصاريح والموافقات من شركة مياه الشرب والوحدات المحلية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من تركيب وصلات المياه تلبية احتياج الأسر غير القادرة لمياه الشرب النقية لحمايتهم من الإصابة بالعديد من الأمراض التى تسببها مياه الشرب غير النقية، بالاضافة الى توفير حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجًا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية.

وأشار إلى أن المياه تعد من أكثر المشاكل الاجتماعية التى تواجه أى أسرة فهى تؤثر على حياتهم وصحتهم، لذلك فإن وصلات المياه تساهم فى حل تلك المشاكل وتخفف العبء الكبير الذى تشعر به تلك الأسر، مؤكداً أن وصلات المياه من أفضل الصدقات الجارية التى تساعد الأسر التى تعانى من الحرمان من المياه.

مشيرا الى أن المواطن المستفيد من أى خدمات الأورمان لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان، وأن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجُا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء محافظة الفيوم وتحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظة .

